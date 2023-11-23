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法拉盛緬街地鐵站 改善項目落成

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛地鐵站改造完畢。(MTA)
法拉盛地鐵站改造完畢。(MTA)

大都會運輸局(MTA)代表及皇后區眾民代，22日共同為皇后區最繁忙的地鐵站——法拉盛緬街地鐵站(Flushing-Main Street)的車站改善項目揭幕，該地鐵站共加裝了八個新樓梯、更換八個舊樓梯、建立四個新的入口等，增加1200平方呎流通空間，以緩解地鐵站人流過於擁擠的情況。

法拉盛地鐵站改造完畢，加裝八個新樓梯，眾民代及MTA代表為其揭幕。(孟昭文提供)
法拉盛地鐵站改造完畢，加裝八個新樓梯，眾民代及MTA代表為其揭幕。(孟昭文提供)

據了解，八個新樓梯中，四個為馬路街道至夾層的樓梯(street-to-mezzanine stairs)，另四個則為夾層至月台的樓梯，馬路街道至夾層的樓梯位於緬街的北面及南面角落、以及緬街西方向、羅斯福大道的北面及南面。

法拉盛地鐵站改造完畢。(MTA)
法拉盛地鐵站改造完畢。(MTA)

該項目還改造了八個舊樓梯，使得它們符合殘障通行標準(ADA)，並增加四處新人口、加裝15個新的數字屏幕、五個倒數計時鐘、以及兩個全新的收費控制區。此外，安全攝像頭系統也已替換更新，車站還進行了維修工作，其中包括鋼結構修復、混凝土裂縫修復及防漏作業。

法拉盛地鐵站改造完畢，加裝八個新樓梯，眾民代及MTA代表為其揭幕。(取自孟昭文X...
法拉盛地鐵站改造完畢，加裝八個新樓梯，眾民代及MTA代表為其揭幕。(取自孟昭文X)

根據MTA，施工於2022年7月開始，按原定計畫完成，總共花費4800萬元，與預算相比還節省了900萬元，將為在每個工作日使用該地鐵站的4萬4000名乘客，共增加1200平方呎的流通空間。

法拉盛地鐵站改造完畢。(Marc A. Hermann / MTA)
法拉盛地鐵站改造完畢。(Marc A. Hermann / MTA)

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，法拉盛地鐵站改善項目是MTA有史以來進行的最大的現代化項目之一，也是正確的做法。這個車站是472個車站中第11繁忙的車站之一，安裝新的樓梯、建立新的入口以及擴建夾層改善了乘客的流通，提供了更安全與舒適的通勤體驗。此外，這個項目還按時且低於預算交付。

國會眾議員孟昭文表示，這些新建和翻新的樓梯將對所有使用這些設施的乘客帶來巨大的助力，這個項目將改善通行，減輕擁擠，為法拉盛地鐵站的乘客提供更好與更安全的體驗。她說，法拉盛是一個充滿活力和熱鬧的社區，這樣的公共交通項目，對於該地區的持續繁榮與增長至關重要，感謝MTA以及所有幫助實現這個項目的人。

地鐵站 MTA 法拉盛

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