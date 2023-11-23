亞裔之友總聯盟攜109分局 贈110隻火雞

亞裔之友總聯盟攜手法拉盛109分局，日前舉辦感恩節贈火雞活動。(記者邢易霖／攝影)

亞裔 之友總聯盟攜手市警109分局，日前在法拉盛 舉辦感恩節贈火雞活動，捐贈110隻火雞及食品物資給當地學校和弱勢家庭，攜手共度溫馨感恩節。

109分局社區委員會主席菲利皮迪斯(Jerry Filippidis)對於總聯盟連續第二年，向社區捐贈物資表示由衷的感激。他們的努力主要集中在將這些物資送到當地學校，並積極聯繫社區中遇到困境的家庭，為需要幫助的人提供支持。他感謝贊助商捐贈的火雞和食品，同時強調社區委員會已完成所有食品採購。此外，州參議員 劉醇逸也慷慨捐贈500元，以支持他們準備更多物資，他期待社區居民都能度過快樂假期。

109分局社區委員會主席Jerry(中)和109分局社區事務聯絡官黃凌欽(右)，對於亞裔之友總聯盟主席李天驥(左)每年堅持向社區捐贈物資表示由衷感激。(記者邢易霖／攝影)

亞裔之友總聯盟主席李天驥表示，感謝109分局一直以來在社區公共安全方面的辛勤付出。感恩節之際，他們延續去年贈送火雞活動，今年再次送出110隻火雞，把火雞分給社區的困難戶，他很高興可以持續與109分局攜手慰問社區居民和學校。在寒冷的冬天裡，他希望通過這個小小舉動，為社區中的困難家庭送上一些溫暖和關懷。

109分局社區事務聯絡官黃淩欽認為，在感恩節舉辦贈送活動很有意義，在節日裡可以給社區需要幫助的家庭提供物資上的支持，大家多出一分力，讓民眾可以生活得更好。