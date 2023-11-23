感恩季 金兌錫送民眾火雞與泡菜

州眾議員金兌錫(左四)在法拉盛市政廳門前，舉辦感恩節活動。(記者邢易霖／攝影)

州眾議會老人委員會主席金兌錫(Ron Kim)日前在法拉盛 市政廳門前舉辦感恩節活動，贈送「火雞與韓國泡菜」給社區民眾。今年的活動與往年不同，民眾不僅可以免費領取140隻火雞，每人還能免費得到一份正宗的韓國泡菜，為當地居民帶來溫馨的感恩季節氛圍。

21日中午1時，許多民眾在法拉盛市政廳門前排隊準備領取感恩節禮物。（記者邢易霖／攝影）

金兌錫表示，他們每年都會在感恩節前夕為民眾發放火雞，這是他們對每個家庭和社區居民的一點心意，讓民眾可以感受到關心和溫暖。他說，也許這並不能解決大家現在所面臨的很多問題，但這次活動是法拉盛的一個象徵。他說，「我們將繼續努力工作並心懷感激，不僅要相互慶祝節日，還要與家人和社區一起快樂，傳遞社區的正能量。」

金兌錫贈送「火雞與韓國泡菜」給民眾。（記者邢易霖 / 攝影）

與此同時，金兌錫在現場呼籲希望這個節日帶來和平與愛，因為現在世界各地的許多人都在掙扎，感受著巨大的痛苦。他希望在社區傳播快樂，透過一些特別的活動，將不同種族的文化融合在一起。這不僅是一種祝福，更是幸福的體現，旨在營造一個充滿溫馨與團結的社區氛圍。

此次活動得到了美國華爾街 俱樂部公司(Wall Street Club of America Corp)、韓國農水產食品流通公社(Korean Agro Fisheries Food Trade Corporation)和法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)的慷慨贊助。