阿茲海默關愛服務 表彰25義工

阿茲海默關愛服務舉辦感恩節茶會，表彰25名義工的貢獻。(記者許君達／攝影)

阿茲海默關愛服務(Caringkind)近日在曼哈頓華埠 舉辦感恩節茶會，為25名義工授獎，以表彰他們一年來的支持與貢獻。

阿茲海默關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜介紹，義工以退休 人士為主，他們有錢出錢、有力出力，不僅幫助機構成功舉辦了今年的多場大型活動，包括華埠的健腦日以及中央公園的步行等，核心團隊平時也會在社區中，為有需求的人服務。義工們來自全市各地，最遠的住在史泰登島。而在本次的獲獎者中，年齡最大的超過90歲。

今年9月底在紐約中華公所舉辦的健腦日大型活動，不巧遭遇暴雨天氣，令很多當日參與活動的義工印象深刻。獲獎者羅莎回憶，當日一大早就要從皇后區的家中趕往華埠，從地鐵站 出來後，雨勢一直不見減小，只能硬著頭皮衝向目的地，褲腿和鞋襪全部濕透。為了不影響全天的工作狀態，她只得脫下襪子、在鞋裡墊滿衛生紙。不過令她沒有想到的是，即使天公不作美，現場也座無虛席。

羅莎表示，自己年過七旬，早已退休且家中子女都已長大，如果每天宅在家，會覺得自己像個廢人。因此，她開始在阿茲海默關愛服務的團隊中擔任義工，「被人需要是一種很開心的感受。」此外她也提到，作為老年人，她也會擔心自己有一天會被阿茲海默病魔折磨。多出門、多參與公共活動，則是一種拖延腦部退化的好辦法。

另一名獲獎義工崔小欣表示，自己在家也是一名阿茲海默初期病患的照護者，趁著自己的壓力還沒有很大時，希望能盡己所能多幫助同病相憐者一些。她透露，義工團隊相互幫助相互支持的氛圍很好，身在其中有種溫暖的感覺：自己並非孤軍奮戰。