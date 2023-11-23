多公益機構發放食物 華人排長龍

多家社區機構聯合舉辦的假日食品發放活動，日前在法拉盛超舉辦。(記者高雲兒╱攝影)

多家社區機構聯合舉辦的假日食品發放活動，日前在法拉盛 超舉辦，民眾紛紛表示能在感恩節之前收到一份禮物非常高興。

該活動由親情健保 暨莫利納健保聯合法拉盛華人 工商促進會、布碌崙(布魯克林)華人策劃協會、華人聯合會、健聲藥房等華社組織舉辦；親情健保區域經理何翊萍表示，此次活動是第三次舉辦，既是為了回饋社區，也是為了引導民眾的健康意識，「隨著年底佳節臨近，民眾在家都會大魚大肉、容易過度進食，希望大家在歡度佳節時，也一定要注意飲食」；因此不同於其他組織派送火雞，該機構選擇派發健康的蔬果。

活動從20日下午3時開始，派發長達一小時以上，本計畫發放150份禮品袋，但因為前來排隊領取的民眾絡繹不絕，最後超額發放280袋；每個袋子內含豐富的新鮮農產品，包括水果和蔬菜；健聲藥房另外贊助了圍巾和紙巾等日用品，業者张勳鉻說，希望以後能繼續舉辦類似活動。

參與活動的居民們對於這次食品發放活動給予了積極的回應；孫女士說，拿到禮包心情非常好，「很有過節的氣氛，而且蔬菜水果平時都要吃的，排了不到10分鐘就拿到了」。