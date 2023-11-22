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感恩節假期 紐約地鐵、公車、火車均有調整

記者胡聲橋／紐約報導
在為期四天感恩節周末假日，紐約市的地鐵、公車和通勤火車會有一系列的調整，民眾應及時查看規畫出行。(Getty Images)
在為期四天感恩節周末假日，紐約市的地鐵、公車和通勤火車會有一系列的調整，民眾應及時查看規畫出行。(Getty Images)

在為期四天感恩節周末假日，紐約市地鐵、公車和通勤火車會有一系列的調整，民眾應及時查看規畫出行。

23日(周四)感恩節，地鐵B、W和Z車將按周日時刻表，不開行列車，地鐵5號線也不在布碌崙(布魯克林)運行。其他一些在工作日運行的地鐵快車，比如A線地鐵，周四將成為慢車。周四上午，1線地鐵和42街接駁地鐵周四上午的服務將有所調整，以幫助渡輪乘客前往觀看梅西百貨感恩節大遊行。

感恩節大遊行沿線的地鐵車站將繼續開放，但大都會運輸署(MTA)建議乘客最好前往其他車站，以避免擁擠，而且一些車站的出口將關閉，受影響的車站包括1/2/3號線的34街-賓州車站(34th Street-Penn Station)、A/C/D/1號線的59 街-哥倫布圓環車站(59th Street-Columbus Circle)，以及沿第六大道的D、F、N、Q和R線車站。

11月24日(周五)，地鐵將按正常工作日時間表運行。此外，往返於紐約和新澤西之間的PATH列車將按調整後的工作日時間表運行，列車間隔時間為10分鐘。

周四，紐約市公車將按照周日的時間表開行，特別是曼哈頓的公車預計會因遊行而出現延誤。周五公車將減少班次。

此外，北線鐵路(Metro-North)將在周四上午梅西大遊行之前增加進入中央車站的班次，並在遊行結束後增加離開中央車站的班次；周五將提供周末班次。長島鐵路(Long Island Rail Road)將在Babylon和Ronkonkoma兩條支線上增開往返曼哈頓的遊行列車，但周五仍將按照平日班次運營，票價為非高峰票價。新澤西捷運局(NJ Transit)將在感恩節當天按周日班次運行，黑色星期五將按周六班次運行。

地鐵 梅西百貨 紐約市

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