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紐約市警晉升禮 近十位亞裔獲拔擢

記者劉梓祁／紐約報導
華警陳均立榮升警官，家人到場同賀。(記者劉梓祁／攝影)
華警陳均立榮升警官，家人到場同賀。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)21日於曼哈頓下城總局內舉辦晉升典禮，逾百名警察晉升，其中包括多位亞裔華人

本次典禮由市警總局局長卡班(Edward Caban)為全體榮升成員頒發警銜及證書，共有近120位制服和文職警察獲得晉升。卡班表示，每位得到職級提升的人員都展現出了辛勤、努力的卓越表現，以超越期望的貢獻獲得晉升，不僅是個人榮譽，也是市警保衛城市和專業精神的象徵。感恩節前夕，卡班亦特別感謝每位市警成員，呼籲社會銘記為保護和服務社區而不懈奮鬥的公職人員。

局長卡班為榮升成員頒發警銜及證。(記者劉梓祁／攝影)
局長卡班為榮升成員頒發警銜及證。(記者劉梓祁／攝影)

晉升典禮中，有近十位亞裔獲得升職，其中包括被提拔成為警官的陳均立(Andrew Chin)。已經加入市警15年的他回憶說，自大學畢業便因家族成員的影響考取警校並成為市警一員，後在日常工作中因幫助他人而感到充實，且隨著時間推移不斷獲得晉升。

從警紀錄顯示，陳均立的市警生涯從市警捷運第四分局(Transit Bureau District 4)開始，隨後被調至皇后區阿斯托利亞(Astoria)114分局，並在晉升為巡官前在內務部(Internal Affairs Bureau)負責調查工作。此外，他曾在第17分局任職，處理聯合國建築及周邊治安問題，後在本次晉升前被再次調回內務部。

在新職級之上，陳均立的工作將包含更多監督和管理任務，並將秉承家族精神、肩負更多責任。陳均立說，他的母親來自香港、父親出生於曼哈頓華埠，從小深受華人社區影響，且其中一位伯父便曾是市警成員。他說，這不僅是榮譽和讚美，也是不斷進步的動力。

另外，他的父親陳德昌說，陳均立的一位表親亦是加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Polic)的女性隊員，因此家族中有濃厚的執法基因。陳德昌強調，如今獲得機會對亞裔而言十分重要，因過去華人僅在各個華埠活動，但現在隨著社會的進步，他們有了更多的機會融入社會和接受高等教育，均有助於改善華裔群體的面貌。他還呼籲更多亞裔參與社會活動，以實現更多積極的變革。

對於未來，陳均立表示，將不斷努力履行職責、完成晉升，並盡最大努力保護和支持華人社區，為全市做出貢獻。

亞裔 華人 華埠

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