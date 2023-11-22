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紐約市13-17歲青少年 可免費獲遠程心理輔導

記者張心／紐約報導
紐約市府統計，嘗試自殺的學生數量持續增加，在2021年，有9.2%的公校高中生表示，自己在過去12個月中曾試圖自我了斷。(取自新聞發布會直播)
紐約市府統計，嘗試自殺的學生數量持續增加，在2021年，有9.2%的公校高中生表示，自己在過去12個月中曾試圖自我了斷。(取自新聞發布會直播)

為了幫助青少年排解心理健康困擾，市府日前與在線治療網站Talkspace合作創建「TeenSpace」項目，為全市13歲至17歲青少年提供免費遠程心理健康服務，有需要的青少年可通過電話、視頻、短信形式與專業持證諮詢師聯繫。

自新冠疫情以來，紐約市青少年罹患焦慮、抑鬱、暴躁等心理健康問題愈發普遍，然而，忙碌的學習生活使他們難以找到合適的渠道獲得及時治療。市府希望通過「TeenSpace」項目幫助青少年找到解決途徑，遇到問題哪怕難以與身邊人開口，也可以在線與專業持證諮詢師交談，如果需要更多服務，諮詢師會幫忙轉介到外部醫療資源。

紐約市府與在線治療網站Talkspace合作創建「TeenSpace」項目，為全...
紐約市府與在線治療網站Talkspace合作創建「TeenSpace」項目，為全市13歲至17歲青少年提供免費遠程心理健康服務。(取自Talkspace官網)

根據市衛生局最新統計數據，自2011年至2021年間，紐約市學生報告有悲傷、絕望、非自殺性自殘、自殺想法的比率迅速飆升。2019年，36%的高中生報告他們在過去12個月中，幾乎每天都會感到上述負面情緒；2021年，這一比率增加到38%，其中尤其以少數族裔學生占大多數，比率遠高於白人學生。更值得關注的是，嘗試自殺的學生數量持續增加，在2021年，有9.2%的公校高中生表示，自己在過去12個月中曾試圖自我了斷。

有需要的青少年可通過電話、視頻、短信形式與專業持證諮詢師聯繫。(取自Talksp...
有需要的青少年可通過電話、視頻、短信形式與專業持證諮詢師聯繫。(取自Talkspace官網)

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)指出，愈來愈多的研究表明，年輕人的心理健康正在明顯下降，「TeenSpace」旨在減少有需要的青少年獲得專業心理諮詢的阻礙，幫助他們更好的調節、控制、療癒心理創傷。

市長社區心理健康辦公室(Mayor's Office of Community Mental Health)主任黃伊華(Eva Wong)也表示，無論學生是尋求幫助以緩解學習生活壓力，還在僅僅想有個富有同情心的傾聽者，遠程心理健康輔導都是強有力的工具，能夠吸引並解決青少年對心理健康問題日益增長的追求。有需要的青少年，可通過訪問https://www.talkspace.com/coverage/nyc，免費在線獲得心理諮詢服務。

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