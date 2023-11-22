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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

中美商會攜黃敏儀 法拉盛送4000份玩具

記者鄭怡嫣／紐約報導
中美商會法拉盛送4000份玩具慶感恩節。(記者鄭怡嫣／攝影)
中美商會法拉盛送4000份玩具慶感恩節。(記者鄭怡嫣／攝影)

美國紐約中美商會及市議員黃敏儀21日在法拉盛向孩童免費派發4000份玩具，共賀感恩節，當日華人及外族裔的家長大排長龍，氣氛熱鬧歡欣。他們也將訂於明年的1月6日，舉辦第二屆法拉盛新年康乃馨花車大遊行，弘揚中華文化並促進當地的繁榮與和諧，邀請社區家庭及團體參加。

當日在法拉盛友聯街(Union St.)交三福大道(Sanford Ave.)的邦恩公園(Bowne Playground)，紐約中美商會、黃敏儀、協辦單位及社區人士與義工們，共為前來的家庭們發放4000份免費玩具。

中美商會會長江錦鑫及創會會長林敏芝表示，商會多年來一直熱心為社區作出貢獻，希望能幫助有需要的民眾，使人人都可度過一個幸福愉快的感恩節，「感恩節的意義在於讓我們學會感恩、珍惜、關愛、寬容和理解，這是生命真正賦予我們的財富。時常問候父母、朋友，幫助需要幫助的人，這些都是感恩的表現。」

市議員黃敏儀表示，這是她第二年為社區的小朋友帶來禮物，獻上愛心，希望他們度過一個愉快難忘的節日假期。

此外，第二屆法拉盛新年康乃馨花車大遊行也將訂於明年1月6日舉辦，活動由環球英雄基金會、美國溫州僑團、福建社團、北美亞裔共創會、東北、河南及河北同鄉會等共同籌備，遊行路線從法拉盛37大道交緬街出發至皇后區植物園，訂購花車及報名參加遊行等事宜，請聯絡陳小姐(646)886-1578或Cindy(347)278-1111。

中美商會法拉盛送4000份玩具慶感恩節，當日華人及外族裔的家長大排長龍，氣氛熱鬧...
中美商會法拉盛送4000份玩具慶感恩節，當日華人及外族裔的家長大排長龍，氣氛熱鬧歡欣。(記者鄭怡嫣／攝影)

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