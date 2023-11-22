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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

華特兒童基金會 感恩節聯歡

記者鄭怡嫣／紐約報導
華特兒童基金會在皇后區舉辦兒童感恩聯歡會。(記者鄭怡嫣／攝影)
華特兒童基金會在皇后區舉辦兒童感恩聯歡會。(記者鄭怡嫣／攝影)

華特兒童基金會(Walter Kaner Children's Foundation)21日在皇后區露台公園(Terrace on the Park)舉辦2023年感恩節兒童聯歡會，與華裔及其他各族裔殘疾或低收入家庭的逾650名兒童，共同慶祝感恩節，為他們帶來社區的關愛與節日的溫暖。

華特兒童基金會副會長考夫曼(Bruce Kaufman)，華裔董事傅先清、夏文娣等很早便到活動現場，歡迎兒童的到來。考夫曼表示，在感恩節聯歡會，小朋友們享用美味午餐和娛樂項目，隨著現場音樂盡情舞蹈，還可獲得目標百貨(Target)禮品卡等。「平日生活圈非常有限的兒童，藉此機會走出學校和家庭，與正常兒童一樣享受生活、結識新朋友，感受到溫暖和社會的關愛。」

傅先清夫婦在基金會義務工作已40多年，在他們的鼓勵和幫助下，華裔社區愈來愈多有特殊需要的兒童有機會參與到主流社會的活動中。傅先清表示，活動十分有意義，眾多兒童因此受益，希望更多華裔愛心人士加入。基金會創始人堪納(Walter Kaner)的兩位孩子在遭遇空難後，堪納將常規及智力有缺陷的孩童等都視如己出、照顧他們，而因受到華特兒童基金會的啟發和影響，他創立了富邦基金會，服務社區有需要的人。

非營利慈善團體華特兒童基金會成立已超過50年，創辦人堪納曾是著名報社記者和軍人，他認為處境不利的兒童更需要支持，每年在感恩節前夕，都會舉辦一場千百名孩童參加的盛大節日派對，基金會的使命是提高整個紐約大都會地區低收入家庭和需要特殊照顧的兒童的生活質量。

華特兒童基金會為有特殊需要的兒童提供經濟上的資助，相關信息及申請請至網址：http://www.walterkaner.com/。

華特兒童基金會在皇后區舉辦兒童感恩聯歡會。(記者鄭怡嫣／攝影)
華特兒童基金會在皇后區舉辦兒童感恩聯歡會。(記者鄭怡嫣／攝影)

華裔 低收入 大都會

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