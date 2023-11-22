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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

紐約客談／更多華人警員 更多社區益處

紐約客談

作為全國歷史最悠久的警察部門之一，市警自成立以來便始終成為著執法和公共安全領域的先鋒角色，不斷出現在人們生活中的每個場景，不僅提供了安全保障，也成為市民生活中不可或缺的部分。隨著時代進步和人口發展，市警在執法能力提升外，警員構成亦發生改變，有愈來愈多文化和種族各異的成員加入。不過，在現有基礎上若能有更多華人加入，必將帶來更多深遠且深實用的影響。

首先，最直接的影響無疑是，華人警員能更好地了解華人社區的特殊需求和文化背景。這不僅有助於改善警方與這一群體的關係，還能提高執法的有效性。例如，在處理涉及語言障礙的案件時，華人警員可以提供必要的語言支持，確保溝通的順暢和準確。已有不少例子可供參考，如華埠法拉盛等華人社區，由於華人警員熟悉當地居民的生活方式，時常能夠直接提出治安的痛點所在，像存放現金、窗口不嚴等等。

另外，因多人仍有語言隔閡，許多警員接到報案後因溝通不暢，而選擇敷衍了事或換人處理，導致權益悄然流失。而華人警員的出現不僅能在外表上率先拉近距離，還能更好的理解對方的需求和危機。在此基礎上，華人警員的存在能作為橋梁，幫助打破不同族裔社區之間的隔閡，在社區活動中促進不同居民交流，打破外界對華人的刻板印象。

最重要的是，華人警員是多元文化融合的象徵，更是所有華裔奮鬥的榜樣，因如今的成就由一個個勵志故事組成，而每人都能從中找到參照：移民、學習語言、考取公職等。正如一位老華僑所言，社會已為華人準備了充足機會，下一步就看其如何爭取。

華人 華埠 法拉盛

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