茶館成賭檔 警逮1藏毒華男 搜出50磅大麻

8大道附近的茶館「伽羅香茶居」日前因被發現違規經營賭檔而被警方取締，一名華男被捕。(谷歌地圖)

管轄布碌崙 (布魯克林)日落公園8大道 的市警66分局日前接到民眾投訴，提到幾家華人經營的商店掛羊頭賣狗肉，多年來違規經營非法賭檔，導致警方上門取締；針對聚賭的華裔 民眾，警方僅給出了口頭警告，過程中發現一名涉嫌藏毒的華裔男子，將其逮捕。

消息指出，66分局警員在搜集到社區提供的情報後，與布碌崙南區警署的緝毒部門聯合行動；於20日下午2時左右，派出大量的警員和至少十名警探，來到距離8大道附近的漢密爾頓堡大路(Fort Hamilton Parkway)交56街處，對兩家地下賭檔進行突擊檢查。

其中一家位於漢密爾頓堡大路5611號的茶館「伽羅香茶居」被指掛羊頭賣狗肉，外表看似正規商店，實際上在被貼上貼紙的玻璃門內，業者非法經營賭檔已久。

查案警員透露，當警員抵達現場時，在店內發現麻將桌、老虎機以及百家樂賭桌等，警員也從中搜到50磅的大麻，除將所有物品充公帶走外，還逮捕了一名華男；警方暫未透露對方的信息，但指出他已送往布碌崙刑事法院過堂，將面臨非法持有毒品、非法聚賭等控罪。

另一家位於56街的小型非法賭檔，裡面的設備齊全，並有專人在賭桌上發牌；警員目睹賭桌上的現金交易後，朝一名業者開了罰單，但針對現場多名聚賭的華裔長者，警方只是給出了口頭警告，便讓他們離開。

8大道無論是非法賭檔、或公眾場合聚賭問題都十分猖獗，知悉當地情況的華裔社區人士指出，劫匪向非法賭檔下手通常都可以撈一筆，造成搶劫和攻擊案件接踵而來，出事後業者因違規經營，也不敢向執法人員報實情，導致警方無法獲得最準確的信息；再來，公園的聚賭情況常伴隨著噪音和騷動，造成居民的不適，試圖溝通也沒有效果。

對此當地議員日前攜手市警和緝毒部門曾舉行整治當地賭博問題的社區會議，州參議員曲怡文表示，其辦公室將繼續跟執法機構保持密切聯繫，並對接到的社區投訴作出回應，積極取締社區的賭博問題。

「賭博引起許多社會問題，對社區產生負面影響」，曲怡文表示，呼籲大眾在造成更嚴重問題前戒賭，且譴責在公眾場合公開聚賭的行為。