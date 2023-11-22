我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

亞裔導演新劇 登陸紐約舞台

記者張心／紐約報導
華裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)新劇「貧困的黃種鄉巴佬」登陸紐約市曼哈頓外百老匯舞台。(主辦方提供)
華裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)新劇「貧困的黃種鄉巴佬」登陸紐約市曼哈頓外百老匯舞台。(主辦方提供)

曾為迪斯尼(Disney)創作多部劇集的越南裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)，本月攜新劇「貧困的黃種鄉巴佬」(Poor Yella Rednecks)登陸紐約市曼哈頓外百老匯(Off-Broadway)舞台，以創新型喜劇說唱的形式，向全球觀眾呈現亞裔移民同美國主流刻板印象抗爭的故事。

現年47歲的阮奎曾創作迪斯尼動畫影片「尋龍使者：拉雅」(Raya and the Last Dragon)與「奇異冒險」(Strange World)，也在2016年憑藉舞台劇「再見越南」(Vietgone)登上過百老匯的舞台。「貧困的黃種鄉巴佬」作為「再見越南」的延續，是阮奎以父母和家族生活為創作靈感，講述親人從越南來到美國打拚，期間發生的移民同主流社會抗爭與融合的故事。

阮奎出生於美籍越南家庭，父親曾是南越空軍飛行員，母親則在西貢的美國大使館工作，二人於1975年越南戰爭結束後，作為難民來到美國，在阿肯薩州的一個越南難民營中結識。阮奎多以父母的故事及自己作為二代移民的經歷為靈感，展現亞裔移民在美國社會慣常遇到的種族歧視、語言障礙、經濟貧困等問題，以幽默詼諧地敘事手段，借助連環畫、木偶、嘻哈音樂等多種元素，展現移民生活的艱辛和自強不息的精神。

「貧困的黃種鄉巴佬」主創均為亞裔，其中華裔演員權Samantha(Samantha Quan)「挑大樑」擔任主要角色，她也曾出演「再見越南」。全長2小時15分的「貧困的黃種鄉巴佬」，在曼哈度中城曼哈頓劇場俱樂部(Manhattan Theatre Club)上演，並將持續演出至12月3日(周日)，場次詳情及訂票可參考www.ManhattanTheatreClub.com。

華裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)新劇「貧困的黃種鄉巴佬」登陸紐約市曼哈頓外...
華裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)新劇「貧困的黃種鄉巴佬」登陸紐約市曼哈頓外百老匯舞台。(主辦方提供)
華裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)新劇「貧困的黃種鄉巴佬」登陸紐約市曼哈頓外...
華裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)新劇「貧困的黃種鄉巴佬」登陸紐約市曼哈頓外百老匯舞台。(主辦方提供)
華裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)新劇「貧困的黃種鄉巴佬」登陸紐約市曼哈頓外...
華裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)新劇「貧困的黃種鄉巴佬」登陸紐約市曼哈頓外百老匯舞台。(主辦方提供)

越南 移民 亞裔

上一則

布碌崙植物園 燈光秀閃亮

下一則

感恩節假期 紐約地鐵、公車、火車均有調整

延伸閱讀

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約

商業大亨牽線 熊貓可望重返美國落地紐約
越南多家醫院防疫借鉅款 拖欠7267萬美元

越南多家醫院防疫借鉅款 拖欠7267萬美元
在首爾買食品竟比紐約還貴 價差最大的是這個

在首爾買食品竟比紐約還貴 價差最大的是這個
紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

紐約華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

熱門新聞

該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

棒打華裔房東 羅馬尼亞租霸終於被趕走

2023-11-16 13:37
市長亞當斯(Eric Adams)多次喊話聯邦政府，表示只有讓無證客有機會自食其力才是解決危機的關鍵，並要求其加速工作許可的審批工作，州長霍楚也贊同此項要求。(記者和釗宇╱攝影)

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

2023-11-15 06:38
華埠國寶銀行一華女保險櫃失竊。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠銀行保險櫃疑失竊 華女5萬元飾品不翼而飛

2023-11-15 13:06
紐約一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

2023-11-19 15:47

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職