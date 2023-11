亞裔導演新劇 登陸紐約舞台

華裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)新劇「貧困的黃種鄉巴佬」登陸紐約市曼哈頓外百老匯舞台。(主辦方提供)

曾為迪斯尼(Disney)創作多部劇集的越南 裔劇作家阮奎(Qui Nguyen),本月攜新劇「貧困的黃種鄉巴佬」(Poor Yella Rednecks)登陸紐約市曼哈頓外百老匯(Off-Broadway)舞台,以創新型喜劇說唱的形式,向全球觀眾呈現亞裔移民 同美國主流刻板印象抗爭的故事。

現年47歲的阮奎曾創作迪斯尼動畫影片「尋龍使者:拉雅」(Raya and the Last Dragon)與「奇異冒險」(Strange World),也在2016年憑藉舞台劇「再見越南」(Vietgone)登上過百老匯的舞台。「貧困的黃種鄉巴佬」作為「再見越南」的延續,是阮奎以父母和家族生活為創作靈感,講述親人從越南來到美國打拚,期間發生的移民同主流社會抗爭與融合的故事。

阮奎出生於美籍越南家庭,父親曾是南越空軍飛行員,母親則在西貢的美國大使館工作,二人於1975年越南戰爭結束後,作為難民來到美國,在阿肯薩州的一個越南難民營中結識。阮奎多以父母的故事及自己作為二代移民的經歷為靈感,展現亞裔移民在美國社會慣常遇到的種族歧視、語言障礙、經濟貧困等問題,以幽默詼諧地敘事手段,借助連環畫、木偶、嘻哈音樂等多種元素,展現移民生活的艱辛和自強不息的精神。