亞裔導演新劇 登陸紐約舞台
曾為迪斯尼(Disney)創作多部劇集的越南裔劇作家阮奎(Qui Nguyen)，本月攜新劇「貧困的黃種鄉巴佬」(Poor Yella Rednecks)登陸紐約市曼哈頓外百老匯(Off-Broadway)舞台，以創新型喜劇說唱的形式，向全球觀眾呈現亞裔移民同美國主流刻板印象抗爭的故事。
現年47歲的阮奎曾創作迪斯尼動畫影片「尋龍使者：拉雅」(Raya and the Last Dragon)與「奇異冒險」(Strange World)，也在2016年憑藉舞台劇「再見越南」(Vietgone)登上過百老匯的舞台。「貧困的黃種鄉巴佬」作為「再見越南」的延續，是阮奎以父母和家族生活為創作靈感，講述親人從越南來到美國打拚，期間發生的移民同主流社會抗爭與融合的故事。
阮奎出生於美籍越南家庭，父親曾是南越空軍飛行員，母親則在西貢的美國大使館工作，二人於1975年越南戰爭結束後，作為難民來到美國，在阿肯薩州的一個越南難民營中結識。阮奎多以父母的故事及自己作為二代移民的經歷為靈感，展現亞裔移民在美國社會慣常遇到的種族歧視、語言障礙、經濟貧困等問題，以幽默詼諧地敘事手段，借助連環畫、木偶、嘻哈音樂等多種元素，展現移民生活的艱辛和自強不息的精神。
「貧困的黃種鄉巴佬」主創均為亞裔，其中華裔演員權Samantha(Samantha Quan)「挑大樑」擔任主要角色，她也曾出演「再見越南」。全長2小時15分的「貧困的黃種鄉巴佬」，在曼哈度中城曼哈頓劇場俱樂部(Manhattan Theatre Club)上演，並將持續演出至12月3日(周日)，場次詳情及訂票可參考www.ManhattanTheatreClub.com。
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