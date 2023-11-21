華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

皇后區檢察官卡茲宣布，一華裔男子涉嫌盜取260萬元信託基金，並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品，一個月內全部花光。(取材自凱茲推特)

皇后區 地檢辦公室近日指控一華裔 男子涉嫌盜取260萬元信託基金，並用其購買卡地亞珠寶等奢侈品，一個月內揮霍一空；目前該男子已被逮捕，並被控犯有九項罪名，最高面臨25年監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，來自新澤西州加菲爾德(Garfield)36歲華裔男子劉大衛(David Liu，音譯)，涉嫌從信託基金中盜取260萬元，並將這筆轉移到使用化名開設的銀行帳戶；他於15日被捕，並被提告九項指控，包括一級非法持有盜竊物品(criminal possession of stolen property)、三項一級偽造商業紀錄罪(Falsifying Business Records)、一級重竊罪案(Grand Larceny)、一級保險 詐欺(insurance fraud)、一級重竊未遂罪、一級非法持有盜竊物品未遂罪以及一級保險詐欺未遂罪。

根據指控，去年10月，劉大衛向紐約人壽保險公司(New York Life Insurance Company)運營的一個家族信託基金申請了最大借款額度，並要求支付款項到與原登記地址不同的地址，但事實上他與這個家庭以及信託毫無關聯，該請求也被拒絕。

去年11月18日，劉大衛再次提出相同請求，並獲得批准；去年12月6日，信託將一張總額261萬9433元的支票寄送到劉大衛提供的地址；一周後，劉大衛在法拉盛一家大通銀行開設帳戶，並以化名存入260萬元。

根據之後一系列的商城監控顯示，劉大衛在百思買(Best Buy)購買了一架無人機，在卡地亞商店購買了價值19萬2603元的珠寶；他還在曼哈頓的一家手錶店花費了16萬9169元，同時在兩家蘋果零售店花費了1萬4038元。

截至今年1月25日，也就是收到260萬元資金的一個多月後，劉大衛已經將錢揮霍一空。

凱茲說，這是一個無恥的陰謀，「劉大衛榨乾了一個毫無戒心的家庭帳戶，而且還在幾周內揮霍一空，他將為他的貪婪和偷竊行為負責。」如果被定罪，劉大衛將面臨最高25年監禁，皇后區最高法院法官西米諾(Toni Cimino)要求他於12月18日返回法庭。目前紐約人壽保險公司已經全數補齊被詐款項。