華男販賣人口 查出20多年前曾被下令遞解出境

被指控犯有人口販賣罪的紐約華男江峰20多年前就被下達最終遞解出境令。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

兩名華男在奧克拉荷馬州 (Oklahoma)開妓院，先後將十幾名女性販賣到那裡賣淫，為大麻 種植場管理人員提供服務。其中一名嫌犯，43歲的江峰(Feng Jiang，音譯，下同)於上月在紐約被捕，當局經調查發現，江峰20多年前就被下達最終遞解出境令(Final Order of Deportation)。林峰從此隱姓埋名，在美國從事非法行業。

紐約華男江峰於上月24日在紐約市 被逮捕，他因為開妓院，被指控犯有人口販運罪(human trafficking)。11月初，江峰被押解回奧克拉荷馬州(Oklahoma)。國土安全調查局(HIS)對其指紋進行了分析，確定其真名為江樂峰(Le Feng Jiang)，並發現他於2001年就被簽發了最終遞解出境令。奧州麻醉品和危險藥物管制局(OBN)局長安德森(Donnie Anderson)說，江峰身上那份未執行的遞解出境令仍是有效的。

江峰和另一名華裔同夥林健(Jian Lin)是因為一份匿名舉報而進入緝毒局視線的。匿名舉報稱，奧克拉荷馬市西北部一棟一層房屋內有性販運活動，經常有幾輛車停在那棟房屋前；許多車都掛著外州車牌。奧克拉荷馬州緝毒局經過四個月的調查發現，該房屋已成為奧克拉荷馬州各地醫用大麻農場經理和管理人員的妓院。從去年10月到今年2月，共有十幾名婦女被販賣到這裡賣淫。據一名探員估計，四個月內共有有超過100輛車到過這個地方，其中大多數人的停留時間不超過一小時。該探員還報告說，在垃圾箱中發現了幾十個用過的安全套。

緝毒局探員於2月23日突襲了這家妓院、林健居住的公寓和其他地點，林健在交納保釋金後獲釋。江峰沒有在2月的突襲行動中被捕。緝毒局稱，江峰一直居住在紐約市，而且繼續在奧克拉荷馬州販賣婦女。

今年9月，江峰被指控是空運婦女到奧市賣淫這一經營活動的老板；31歲的林健被指控將女性從奧市機場帶到妓院，給這些妓女買食物和安全套。這兩名嫌犯都被指控犯有人口販運罪，林健還被指控與毒品相關的罪名。10月24日，江峰在紐約市被警方逮捕，之後被押解到奧市，林健仍然在逃。