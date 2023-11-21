服務鄉親 河北同鄉會辦首屆就職禮

柯立人(左三)為劉少勇(左四)頒布褒揚狀。(記者高雲兒╱攝影)

第一屆美國河北同鄉聯合總會日前在法拉盛 舉辦就職典禮，劉少勇就任總會會長，劉朝欣為會長助理和財務部長，陳明利為顧問；多名官員代表出席，祝賀同鄉總會的成立，並希望同鄉會為社區做更多貢獻。

劉少勇表示，隨著在美河北鄉親的增多，在聯誼、商貿以及教育和參政議政方面的需求也逐漸增多，於是正式成立同鄉總會，「這些都需要在美河北人搭建一個更大的平台，因此希望通過成立美國河北同鄉聯合總會，團結所有在美河北鄉親的凝聚力，在美國宣傳好河北、講好河北故事、讓更多華人了解河北的影響力」。

數位官員代表出席祝賀。國會眾議員孟昭文 辦公室主任李熙慶說，他代表孟昭文表示祝賀，「從此在美國的河北鄉親有個家，和屬於自己的組織，以後也能夠為社區服務，為中美友好做貢獻」，臨了他不忘誇讚河北同鄉會會員個個「身形矯健，都是好漢」。皇后區民事法庭華裔法官李昌永(Wendy Li)則在祝賀之餘，表示希望看到女性同胞撐起半邊天。

中國駐紐約總領館僑務主任潘焱說，這是屬於河北的鄉親大日子，「代表中國總領館，向河北同鄉聯合總會的成立表示祝賀」。總領館副領事向裕韜以及黃敏儀辦公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)也出席。