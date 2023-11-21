黑五24日開跑 各路商家祭大折扣

今年的「黑色星期五」即將於本月24日(周五)拉開序幕。(路透)

今年的「黑色星期五 」即將於本月24日(周五)拉開序幕，包括沃爾瑪 (Walmart)、梅西百貨 (Macy's)、Target和Best Buy等各大商場店鋪都會推出海量的超大力度折扣優惠，無論在線上還是線下，都能購得划算的商品。

在紐約，線下購物的首選之地當屬伍柏瑞名牌暢貨中心(Woodbury Common Premium Outlets)，這是黑色星期五期間人們喜愛造訪的熱門地點。中心早上六時就開門營業，官方建議提前安排購物計畫，節日期間將有眾多熱銷商品可供選擇。

梅西百貨在黑色星期五當天將提供10元以下、25元以下和50元以下的商品，適合欲購買服裝和護膚品的顧客挑選。

沃爾瑪超市則有眾多門店，黑色星期五期間選擇在此購入日用品是不錯的選擇，最高可享半價優惠；梅西百貨將提供10元以下、25元以下和50元以下的商品，適合欲購買服裝和護膚品的顧客挑選，不僅有優惠折扣，還有豐富的贈品可供選擇。

在線上購物方面，亞馬遜(Amazon)全球最大的網上零售商，基本是大家線上購物的首選，折扣力度一般在七折左右，活動期間屬於限時搶購；沃爾瑪超市於本月22(周三)至24日(周五)、 27日(周一)有3個活動，沃爾瑪會員可以提前參加黑五折扣，43寸電視更是低至$98，還有耳機、聖誕裝飾品、廚房用品等都低至五折。

Target於本月19日(周日)至25日(周六)開展活動，Target從10月底開始舉辦一項長達4周的活動，每周推出不同的優惠，最後在本月23日(周四)至25日(周六)推出「Doorbuste」終極促銷，為期三天，從感恩節到周末；BestBuy在本月17日至24日的商場活動包括電腦，手機，家電都有折扣，最高可享受七折折扣。