我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

「2024健保論壇」12月2日為民眾健康把關

紐約訊
世界日報與紐約州健保市場合作，將於12月2日(周六)在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉辦「2024健保論壇」，免費健康篩檢及攤位諮詢服務。(主辦單位提供)
世界日報與紐約州健保市場合作，將於12月2日(周六)在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉辦「2024健保論壇」，免費健康篩檢及攤位諮詢服務。(主辦單位提供)

為了讓讀者更深入了解2024年的健保新規和變化，世界日報與紐約州健保市場合作，將於12月2日(周六)在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉辦「2024健保論壇」。將邀請學者、政府代表和社區醫療單位現場解析最新的健保變化、保險續保注意事項、聯邦紅藍卡計畫解析以及身體健康相關議題，為民眾解答疑惑。活動內容豐富多元，包括免費健康篩檢、攤位諮詢服務，還有豐富的幸運大抽獎環節，歡迎民眾報名參加。

本活動獲得亞美醫師協會和百康仁德的贊助，來自紐約州健保市場的華裔代表陳敏敏將現場演講「確保您的保險持續有效：紐約州健保市場」，為民眾提供透過官方平台獲取提醒通知的方法，以避免斷保或其他相關問題。此外，為加強紐約市民對移民權利與福利的認識，世界日報還邀請到紐約市長移民事務辦公室社區專員李麗現場演講「瞭解您的權利」。

紐約市老人局HIICAP顧問吳俊煜也將解說「2024聯邦紅藍卡一點通」。除了以上的講師，還有各科目的醫生分享健康資訊，包括亞美醫師協會精神科張建平醫師解說「失眠症」、百康仁德普通外科蔡亦聰醫師演講「乳腺癌：男女都應預防」。

活動現場不僅有演講，還有攤位展示，包括亞美醫師協會、百康仁德、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、慈濟紐約分會、VNS Health、法拉盛快捷急診中心、法拉盛心血管中心、阿茲海默症關愛服務、美國華裔註冊護士協會、GetCoveredNYC、紐約市老人局、紐約市長移民事務辦公室等，提供免費健康篩檢和諮詢服務，包括血壓、BMI、膽固醇、血糖測試等，現場還有各項科目如內科、過敏氣喘專科、牙科、足科、復健物理治療的醫師駐點，也有頸動脈及靜脈超聲波檢測等項目。

主辦單位希望在提供健保資訊的同時，也能讓參與者進行基本體檢，更深入了解自身健康狀況。活動結束時，還有豐富的幸運大抽獎環節，現場參與的民眾都有機會抽中精美好禮。活動將於12月2日(周六)下午12時至4時在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳舉行，地址是135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354。座位有限，敬請各位讀者儘早報名參加，報名專線：(718)746-8889分機213，或至本網址報名: bit.ly/wj1202。

健保 紐約市 法拉盛

上一則

紐約市10月公寓租金下跌 租約簽訂量回升

下一則

華康會慶感恩節 民代與老人同樂

延伸閱讀

感恩購物季來了 紐約法拉盛梅西商城人氣熱

感恩購物季來了 紐約法拉盛梅西商城人氣熱
亞裔生法拉盛藝展 展現護士困境

亞裔生法拉盛藝展 展現護士困境
法拉盛大聯盟賀壽 200老人吹蠟燭

法拉盛大聯盟賀壽 200老人吹蠟燭
紐約最大車行Major World 30年業界經驗 千輛現貨各種品牌供您挑選

紐約最大車行Major World 30年業界經驗 千輛現貨各種品牌供您挑選

熱門新聞

米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

2023-11-13 13:03
該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

棒打華裔房東 羅馬尼亞租霸終於被趕走

2023-11-16 13:37
市長亞當斯(Eric Adams)多次喊話聯邦政府，表示只有讓無證客有機會自食其力才是解決危機的關鍵，並要求其加速工作許可的審批工作，州長霍楚也贊同此項要求。(記者和釗宇╱攝影)

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

2023-11-15 06:38
華埠國寶銀行一華女保險櫃失竊。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠銀行保險櫃疑失竊 華女5萬元飾品不翼而飛

2023-11-15 13:06

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮