華康會慶感恩節 民代與老人同樂

華康會慶祝感恩節，多位民代及代表出席。(華康會提供)

華人 健康協會(華康會)攜手喜悅之家老人活動中心，於20日舉辦11月會員生日會，並慶祝感恩節。州眾議員 寇頓(William Colton)以及市議員李凱健(Ari Kagan)參加了一百多位華裔老人的慶祝活動。

此次活動20日上午在華康會班森賀會址舉行。活動首先為11月過生日的十多位老人們慶生。全場的老人們一起唱生日歌，並品嘗生日蛋糕。眾多參與活動的老人還一展歌喉。之後的抽獎環節將現場的氣氛推向最高點。寇頓和李凱健還為活動贊助了火雞等獎品。

寇頓與李凱健在活動中為民眾致以感恩節的祝福，並祝11月過生日的老人們生日快樂。寇頓說，感恩節是闔家團圓的開心的日子。他很高興和大家共慶佳節，並期待著與所有人慶祝接下來的包括農曆新年在內的所有節日。李凱健說，感恩節是好客與感恩的象徵。他會永遠記得所有亞裔 選民在此次在剛剛結束的市議員大選中對他的支持。他對此深表感謝。

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)和史島市議員卡爾(David Carr)的代表也在活動中為老人們送上生日的祝福，並祝大家感恩節快樂。