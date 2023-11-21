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華康會慶感恩節 民代與老人同樂

記者胡聲橋╱紐約報導
華康會慶祝感恩節，多位民代及代表出席。(華康會提供)
華康會慶祝感恩節，多位民代及代表出席。(華康會提供)

華人健康協會(華康會)攜手喜悅之家老人活動中心，於20日舉辦11月會員生日會，並慶祝感恩節。州眾議員寇頓(William Colton)以及市議員李凱健(Ari Kagan)參加了一百多位華裔老人的慶祝活動。

此次活動20日上午在華康會班森賀會址舉行。活動首先為11月過生日的十多位老人們慶生。全場的老人們一起唱生日歌，並品嘗生日蛋糕。眾多參與活動的老人還一展歌喉。之後的抽獎環節將現場的氣氛推向最高點。寇頓和李凱健還為活動贊助了火雞等獎品。

寇頓與李凱健在活動中為民眾致以感恩節的祝福，並祝11月過生日的老人們生日快樂。寇頓說，感恩節是闔家團圓的開心的日子。他很高興和大家共慶佳節，並期待著與所有人慶祝接下來的包括農曆新年在內的所有節日。李凱健說，感恩節是好客與感恩的象徵。他會永遠記得所有亞裔選民在此次在剛剛結束的市議員大選中對他的支持。他對此深表感謝。

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)和史島市議員卡爾(David Carr)的代表也在活動中為老人們送上生日的祝福，並祝大家感恩節快樂。

眾議員 亞裔 華人

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