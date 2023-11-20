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亞裔生法拉盛藝展 展現護士困境

記者高雲兒／紐約報導
由美國華裔註冊護士協會和多個藝術機構舉辦的「靈丹妙藥」(The remedy)於19日在法拉盛的啟動活動中心展出，該展出旨在展現亞裔護士的困境，認可他們長期以來對社區的貢獻，以及提升社區對該群體的認同和理解。(記者高雲兒／攝影)
由美國華裔註冊護士協會和多個藝術機構舉辦的「靈丹妙藥」(The remedy)於19日在法拉盛的啟動活動中心展出，該展出旨在展現亞裔護士的困境，認可他們長期以來對社區的貢獻，以及提升社區對該群體的認同和理解。(記者高雲兒／攝影)

由美國華裔註冊護士協會和多個藝術機構舉辦的「靈丹妙藥」(The remedy)於19日在法拉盛的啟動活動中心展出，該展出旨在展現亞裔護士的困境，認可她們長期以來對社區的貢獻，以及提升社區對該群體的認同和理解。

該展出的兩位負責人孫眸惠和楊幸說，她們採訪了二三十位亞裔護士後，深切感受到護士的苦楚，「但通過護士的口說出來沒人聽，所以我們就想用藝術的形式展現出來，讓更多人有機會了解護士行業」。

本次展出約20位藝術家的作品，總數達30幅左右，大多為數碼印刷和畫作等；藝術家大多還是學生，抑或是剛剛畢業；今年剛剛從帕森設計學院(Parsons School of Design)畢業的田野說，她的作品想表現護士忙碌得不分日夜的生活，「她們常常好幾天連軸上班，尤其是在上晚班的時候，她們和外界隔離開來，但是這種值班方式會潛移默化影響她們的生活」；分布在黑夜的是長頸鹿和恐龍，她解釋這是為了表現護士和生命息息相關。

美國華裔註冊護士協會的成員馬女士也來到現場，講述護士的心酸，「我覺得我們的行業應該被認可，了解我們的感覺和感受，但現在是認可不足的(underrecognized)」；她強調，在疫情期間，護士受到最高禮遇，可是疫情過後，護士還是被遺忘。

因此，她對此次精確展示護士生活和內心的展出十分滿意，「其中一幅表現護士要多執行多線任務的畫，真的是這樣，總是忙不完」，同時她對另一幅展現護士面對絕症病人的心痛和絕望感到很有共鳴，「就是一種內心的無奈」。

孫眸惠補充，此次來法拉盛展出的原因，是想孵化更多亞裔藝術家，好讓亞裔藝術家扎根亞裔社區，讓兩者更加緊密，將來也會在亞裔社區舉辦更多類似展覽。

孫眸惠補充，此次來法拉盛展出的原因，是想孵化更多亞裔藝術家，好讓亞裔藝術家扎根亞...
孫眸惠補充，此次來法拉盛展出的原因，是想孵化更多亞裔藝術家，好讓亞裔藝術家扎根亞裔社區，讓兩者更加緊密，將來也會在亞裔社區舉辦更多類似展覽。(記者高雲兒／攝影)
今年剛剛從帕森設計學院(Parsons School of Design)畢業的...
今年剛剛從帕森設計學院(Parsons School of Design)畢業的田野說，她的作品想表現護士忙碌的不分日夜的生活。(記者高雲兒／攝影)
本次展出約20位藝術家的作品，總數達三十幅左右，大多為數碼印刷和畫作等。(記者高...
本次展出約20位藝術家的作品，總數達三十幅左右，大多為數碼印刷和畫作等。(記者高雲兒／攝影)
馬女士對此次精確展示護士生活和內心的展出十分滿意，「其中一幅表現護士要多執行多線...
馬女士對此次精確展示護士生活和內心的展出十分滿意，「其中一幅表現護士要多執行多線任務的畫，真的是這樣，總是忙不完」。(記者高雲兒／攝影)

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