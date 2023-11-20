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市議員韋娜芙持槍指控 檢方撤銷

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙地檢撤銷對市議員韋娜芙的持槍指控。(取自韋娜芙推特)
布碌崙地檢撤銷對市議員韋娜芙的持槍指控。(取自韋娜芙推特)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官發現市議員韋娜芙(Inna Vernikov)在布碌崙學院舉行的支持巴勒斯坦集會上攜帶的槍枝缺少一個關鍵部件，導致槍枝無法使用，因此撤銷了對她的持槍刑事指控。

韋娜芙是48選區市議員，其選區內有羊頭灣等華人聚居區。因為韋娜芙10月13日在枝持巴勒斯坦的集會上參加反示威，並被拍到在褲腰裡塞了一把手槍。根據紐約州法律，在「敏感」場所，比如在學校和抗議活動中，即使槍枝有合法執照，也不得攜帶槍枝。韋娜芙後來向警方自首，並將持槍許可證和槍枝都交給了警方。韋娜芙當時被指控犯有一項非法持有槍枝罪。

韋娜芙11月2日過堂時，其辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)認為槍枝可能無法使用，要求檢察官進行調查。

布碌崙地區檢察官辦公室發言人亞尼夫(Oren Yaniv)近日表示，根據紐約警方的實驗室報告，紐約警方在此案中收繳的槍枝沒有裝子彈，而且缺少後坐力彈簧組件，因此無法使用。為了支持這項指控，必須在排除合理懷疑的情況下證明涉案武器能夠發射子彈。如果沒有這樣的證據，辦公室別無選擇，只能駁回這些指控。

由於韋娜芙是在參加集會的第二天清晨才被捕的，因此目前尚不清楚她攜帶的手槍在集會上是否能用。

對於撤銷指控的決定，剛獲選連任的韋娜芙表示，她很高興案件已經過去，她期待著在今後兩年裡代表她的選民。

韋娜芙稱，她參加反集會是為了支持布碌崙學院的猶太學生和以色列學生。這些學生是在哈馬斯於10月7日襲擊以色列、以及以色列隨後向哈馬斯宣戰後進行反抗議的。韋娜芙說，猶太裔紐約人目前在街頭和大學校園裡面臨著仇恨和暴力行為抬頭的局面，她表示將繼續無所畏懼地反對反猶太主義，維護所有紐約人的公共安全。

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