感恩購物季來了 梅西人氣熱

19日中午，法拉盛梅西商城內的聖誕樹裝飾和到處都有的黑五折扣標誌，吸引了大量人潮在貨櫃中穿梭，從化妝品、珠寶、手錶到服裝等物品，都聚集著前來挑選的顧客，不少都是華人。(記者高雲兒／攝影)

距離感恩節不到一周，商城再次迎來一年一度的購物季；法拉盛 的梅西 商城中就有許多前來購物的華裔民眾，他們大多對折扣表示滿意，且為了避免擁堵，選擇提前購物；相關機構調查則顯示，提前購物已是趨勢，且全美居民的購物慾望比去年有所增加。

19日中午，法拉盛梅西商城內的聖誕樹裝飾和到處都有的黑五 折扣標誌，吸引了大量人潮在貨櫃中穿梭，從化妝品、珠寶、手表到服裝等物品，都聚集著前來挑選的顧客，不少都是華人。

一位前來購買珠寶的歐女士說，為了自己的婚禮來買一個戒指，「這幾天的折扣會比較大」，她指著三折和四折的標牌說道，「如果下周來買又太擠了」，她表示今天人也多，但是還可以接受；旁邊一位在周大福購買黃金的女士，則遺憾說想買黃金但是貨源還沒到，「不管打不打折，黃金總是好用的」。

在化妝品櫃台挑選的陳小姐說，自己平常會選擇網購，因為黑五當天太過擁擠，「買一個東西，要等幾十分鐘」，她說自己今日路過，「感覺折扣還不錯，人也比平時多，可以囤一些化妝品和護膚品」。

也有對折扣不滿意的王先生，他說自己來美40年，「1000快的東西用幾十塊錢都可以買到，現在很少有這種折扣」，他和老友在商城中挑選各類男性服飾，感嘆奢侈品衣服多年來都保持著高價。

全國零售聯盟(National Retail Federation)的年度調查顯示，今年有超過1億8200萬人計畫在感恩節期間購物，比去年增加了1570萬人；與過去幾年相似，截至11月初，有59%的節日購物者已經開始瀏覽和購物，以便提前開始購物；48%的節日購物者已購買了禮物。