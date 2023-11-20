曼哈頓攝影展 表達華裔酷兒心聲

此次展覽指向現在的同時，也結合未來，呈現性別、性取向和身份認同的多樣性，通過攝影的形式促成批判性對話，深入探討了親情、歸屬感、文化情感的複雜性，以及當代社會中身份認同的問題。(主辦方提供)

位於曼哈頓 的奕來畫廊(Eli Klein)展出「定向：中國當代攝影中的酷兒性向」(Direction:Queerness in Chinese Contemporary Photography)攝影群展，該展覽集結了21位多元藝術家的作品，每一幅作品都展現了藝術家對華裔同志 和酷兒性向的多樣表達方式。

該攝影展旨在表現當代攝影師眼中的華裔多元性別群體(LGBTQ)、跨性別者和非二元性別者；策展人蔡正和Douglas Ray說，攝影師採取了多層次方法，有些直接慶祝酷兒身體之美，而有些則採用更微妙、間接或暗示性的手法，「這種多樣性與中國文化中複雜的辭說相呼應，從含蓄微妙到直率明確，不一而足」。

策展人介紹，有的作品通過捕捉空間和時間背景中碎片化和分層時刻，揭示了身份歸屬的矛盾性；有的作品則通過對身體的親密描繪，捕捉了慾望和記憶的多元化本質；還有的作品在豐富的視覺語言中呈現了親密空間的邊緣性，為被忽視、情慾化或政治化的人構建了深刻的故事；更有一些藝術家將酷兒情感中的「驚鴻一瞥」展現，揭示其矛盾之處：溫柔但緊張，隱藏又彰顯，「每一幅都作品體現了藝術家的意識，和自我探索發現的旅程」。

此次展覽指向現在的同時，也結合未來，呈現性別、性取向和身份認同的多樣性，通過攝影的形式促成批判性對話，深入探討親情、歸屬感、文化情感的複雜性，以及當代社會中身份認同的問題。