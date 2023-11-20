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康尼島全新可負擔房屋 接受申請

記者顏潔恩╱紐約報導
位於康尼島新的可負擔房屋公寓。(NYC Housing Connect)
位於康尼島新的可負擔房屋公寓。(NYC Housing Connect)

紐約市府最新推出布碌崙(布魯克林)康尼島可負擔房屋住房，共299套新建的單間、一臥、兩臥、及三臥單元，位於瑪摩利公園(Maimonides Park)對面的Surf大道上。

這棟十層樓的公寓具體地址是在西16街2938號，單間、一臥、兩臥、及三臥單元的公寓面向收入在地區中位數收入30%至120%之間的家庭，對於一至七人的家庭，符合資格的收入應在1萬7006元至21萬120元的範圍內；據NYC Housing Connect上提供的數據，取決於單位大小和家庭收入水平，每月租金從410元至2656元不等。

消息指出，公寓的主要特色包括堅實的硬木地板、自帶壁櫥空間、洗碗機和空調系統，歡迎寵物入住，在公共區域設有洗衣放、遊戲室、健身房、娛樂室、電梯和室外空間、屋頂陽台，租戶需額外支付電費和電爐費。

該建案是BFC Partners、L+M Development Partners Inc、Taconic Investment Partners在康尼島地區開發可負擔房屋項目的第二個建案，第一個建案位於西19街2926號，是一棟16層高、提供446間單位的公寓，2021年已推動抽籤程序，而第三個、也是最後一個建案則將在2024年動土，預計建成一棟12層高、提供430個單位的公寓。

如線上申請請瀏覽：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/details/4175，如郵寄索取申請表，請將回郵信封寄至：Coney Island Phase 2 c/o City5 Consulting, 1115 Broadway, 10th Floor, New York, NY 10010。

每個開發計畫只接受一份申請表，請勿重複提交，亦請勿同時線上申請和寄送書面申請表，如申請人提交一份以上申請表可能會被取消資格。

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