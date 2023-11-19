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領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

威利點建足球場 居民憂交通治安

記者高雲兒╱紐約報導
法拉盛第七社區委員會日前就皇后區威利點(Willets Point)項目二期計畫做新一輪探討，展望該項目給社區帶來的就業機會、福利和社區設施；但與此同時，許多居民開始擔憂公共安全、停車和交通問題。圖為二期計畫效果圖。(取自開發商)
法拉盛第七社區委員會日前就皇后區威利點(Willets Point)項目二期計畫做新一輪探討，展望該項目給社區帶來的就業機會、福利和社區設施；但與此同時，許多居民開始擔憂公共安全、停車和交通問題。圖為二期計畫效果圖。(取自開發商)

法拉盛第七社區委員會日前就皇后區威利點(Willets Point)項目二期計畫做新一輪探討，展望該項目給社區帶來的就業機會、福利和社區設施；但與此同時，許多居民開始擔憂公共安全、停車和交通問題。

威利點建案旨在打造全市首座職業足球場以及全市40年以來最大的平價屋項目，立志將此地改造為集體育和娛樂於一體的休閒目的地。此次根據建商，一期計畫的修復工作已經完成，二期計畫占地23畝，將包含一家擁有250間客房的酒店、1400套平價屋、以及一座含2萬5000個座位的足球場。

建商在近日舉辦的法拉盛第七社委會議上表示，建設項目將創造超過4000個工作崗位，其中1555個將是永久性的工作崗位，提供的工資和福利等金額預計超過3億元，「這是真正會流入這個社區家庭口袋裡的錢」；建成後，這座球場將是美國職業足球大聯盟首座全電動球場，也是紐約市首座這樣的球場。

建商代表也指出，當足球場沒有用於比賽時，足球場可成為社區活動的中心，包括舉辦小型企業研討會、藝術展覽和農貿市場等；頒發建造足球場「統一土地利用審查程序」將在下月4日於委員會進行投票。

另一方面，足球場的停車和交通問題讓許多社區成員十分困擾。開發案發言人古德曼(Ethan Goodman)表示，為了最大限度地發展可開發土地中的平價住房，開發商選擇將為住宅而不是球場，來修建停車場；他也表示正在和相關負責人進行談判，以能夠使用花旗球場對面的的數千個停車位。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧則提問，如何應對法拉盛市中心可能增加的交通擁擠問題；古德曼回應說，減少交通擁擠主要將依賴於時間安排，他將確保花旗球場和新的足球場不會同時舉辦活動。

另外一些民眾對可能造成的犯罪問題提出疑問，尤其提出109分局管轄的範圍太大，到時可能忙不過來，但是古德曼並沒有提及設立新警察分局的可能性。

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