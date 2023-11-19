我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊封面故事／政治犯父母 教我的4件事

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

感恩節旅遊防延誤 專家:要提早出發

記者高雲兒╱紐約報導
美國汽車協會(AAA)提醒民眾，這可能是2000年以來出行最忙碌的感恩節之一，因此無論去哪兒，最好提前出門，並做好延誤的準備。(美聯社)
美國汽車協會(AAA)提醒民眾，這可能是2000年以來出行最忙碌的感恩節之一，因此無論去哪兒，最好提前出門，並做好延誤的準備。(美聯社)

感恩節即將來臨，諸多民眾都在計畫出行遊玩；但美國汽車協會(AAA)提醒民眾，這可能是2000年以來出行最忙碌的感恩節之一，因此無論去哪，最好提前出門，並做好延誤的準備，紐約市則在最受歡迎的旅遊目的地中排名第六。

美國汽車協會預測，這將是自2000年開始，出行第三繁忙的感恩節，這個假期將有5540萬美國人出遊，比2022年增長2.3%；公路出行人數最多，預計將有4910萬人開車出行，比2022年增長近2%。

運輸安全管理局(TSA)則預測，17日至28日期間將有約3000萬乘客乘坐飛機，因此周末的航班數量尤其會增加，從大約3萬9000次增加到4萬4萬4000次；同時預計感恩節後的周日將是繁忙到破紀錄的一天，屆時將有320萬人要通過安檢。

美國汽車協會發言人Aixa Diaz表示，疫情後的旅行人數一年比一年多，「自2020年以來，我們沒有看到任何回落」。

汽車協會也表示，下周二、三、四都可能是「大塞車警覺日」(Gridlock Alert days)，「周三下午和晚上將會非常繁忙，因為通勤者和假日旅行者混雜在一起」，協會建議民眾周三晚上回家後好好睡一覺，於感恩節當天的早上5時到6時出發去目的地，「不但可以避免大量交通堵塞，還可以和家人享受一整天的時光」。

汽車協會建議坐飛機的民眾，盡量不要托運行李，隨身攜帶行李，同時下載航空公司的應用程序到手機，「以防發生什麼事情，可以得到實時通知，即時做出調整。」

相關專家預測，紐約市在最受歡迎的旅遊目的地中排名第六，所以當部分居民離開紐約時，同時會有許多遊客來到這裡。

紐約市 疫情

上一則

聯邦擬接管雷克島監獄 稱紐約市無力解決問題

下一則

威利點建足球場 居民憂交通治安

延伸閱讀

感恩節重視食品安全 避免食源性疾病

感恩節重視食品安全 避免食源性疾病
感恩節大餐主角火雞價格下跌 配菜點心漲價

感恩節大餐主角火雞價格下跌 配菜點心漲價
不受天候影響 感恩節假期 多數班機起降正常

不受天候影響 感恩節假期 多數班機起降正常
3000萬人飛回家過感恩節 恐受天氣延誤

3000萬人飛回家過感恩節 恐受天氣延誤

熱門新聞

黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

2023-11-13 13:03
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
聯邦政府開放無證客工作許可限制，但目前紐約市僅有不到2%提交申請。(市長辦公室提供)

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

2023-11-12 06:31
居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

2023-11-11 11:26
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

棒打華裔房東 羅馬尼亞租霸終於被趕走

2023-11-16 13:37

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手