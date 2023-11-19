感恩節旅遊防延誤 專家:要提早出發

美國汽車協會(AAA)提醒民眾，這可能是2000年以來出行最忙碌的感恩節之一，因此無論去哪兒，最好提前出門，並做好延誤的準備。(美聯社)

感恩節即將來臨，諸多民眾都在計畫出行遊玩；但美國汽車協會(AAA)提醒民眾，這可能是2000年以來出行最忙碌的感恩節之一，因此無論去哪，最好提前出門，並做好延誤的準備，紐約市 則在最受歡迎的旅遊目的地中排名第六。

美國汽車協會預測，這將是自2000年開始，出行第三繁忙的感恩節，這個假期將有5540萬美國人出遊，比2022年增長2.3%；公路出行人數最多，預計將有4910萬人開車出行，比2022年增長近2%。

運輸安全管理局(TSA)則預測，17日至28日期間將有約3000萬乘客乘坐飛機，因此周末的航班數量尤其會增加，從大約3萬9000次增加到4萬4萬4000次；同時預計感恩節後的周日將是繁忙到破紀錄的一天，屆時將有320萬人要通過安檢。

美國汽車協會發言人Aixa Diaz表示，疫情 後的旅行人數一年比一年多，「自2020年以來，我們沒有看到任何回落」。

汽車協會也表示，下周二、三、四都可能是「大塞車警覺日」(Gridlock Alert days)，「周三下午和晚上將會非常繁忙，因為通勤者和假日旅行者混雜在一起」，協會建議民眾周三晚上回家後好好睡一覺，於感恩節當天的早上5時到6時出發去目的地，「不但可以避免大量交通堵塞，還可以和家人享受一整天的時光」。

汽車協會建議坐飛機的民眾，盡量不要托運行李，隨身攜帶行李，同時下載航空公司的應用程序到手機，「以防發生什麼事情，可以得到實時通知，即時做出調整。」

相關專家預測，紐約市在最受歡迎的旅遊目的地中排名第六，所以當部分居民離開紐約時，同時會有許多遊客來到這裡。