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紐約華人聯合會8大道辦公室新張

記者顏潔恩╱紐約報導
美國紐約華人聯合會18日宣布新的辦公室於8大道附近開張。(記者顏潔恩╱攝影)
美國紐約華人聯合會18日宣布新的辦公室於8大道附近開張。(記者顏潔恩╱攝影)

自五年前成立以來，積極為紐約華人謀福利的美國紐約華人聯合會，18日宣布新的辦公室於8大道附近開張，與非營利組織「繁榮布碌崙協會」共用同一個場所，歡迎有需要的民眾積極前往求助。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺表示，自五年前創會後，他們帶領會員們在影響華人的議題上積極參與發聲，特別是推動華人參政議政方面，在每次政治競選活動中為心儀的候選人助選，同時也鼓勵符合條件的公民踴躍投票，提升華人投票率。

除此之外，譬如8大道建立遊民收容所、改單行道、整治街道衛生等，該會也試圖為當地居民挺身而出，通過示威、簽名運動的方式，讓市府聽見當地人的真實聲音。

而在兩年前創辦的「繁榮布碌崙協會」(Better Brooklyn Association)雖也是為華人僑民帶來福祉，但服務範圍將更關注在布碌崙各個華社的地方性事務上面，與關注整體美國華人權益的華人聯合會區分開來。

黃啟旺強調，繁榮布碌崙協會是非營利組織，希望能擴大影響力，特別是邀請年輕人積極加入，培養愛護社區的精神；逐漸培養他們的能力後，也能一代接著一代培育新的領袖。

參與活動的州眾議員寇頓(William Colton)，向該會頒發了榮譽獎狀，表示對該會自創辦以來，努力為社區服務的精神感到讚賞；他也覺得是時候鼓勵年輕人參與公眾事務，為華人謀福利，其辦公室將會給予該會所需的支持。

當日也舉辦了開幕以來首次舉辦的活動，趁著即將到來的感恩節、聖誕節，主辦方準備了各式各樣的玩具贈送給小朋友；9大道105小學的前校長Johanna Castronovo、現華裔校長陳淑芬，也帶領了一群學童參與盛會。

美國紐約華人聯合會中心地址為布碌崙72街881號，即日起每天都有義工會接待有需要幫助的人，民眾可上門或撥電求助；聯合會也鼓勵民眾善加利用這些資源，有問題一定要提出來，查詢電話為(718)300-3832。

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