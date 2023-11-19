松柏之家研討會 助華人小企業申請政府經費

松柏之家多元化社區服務中心舉辦賦權華人小企業研討會。(記者胡聲橋╱攝影)

松柏之家多元化社區服務中心日前舉行了賦權華人 小企業研討會，邀請了市小企業服務局(SBS)、振興經濟發展機構(Renaissance)和美國小企業管理局(SBA)紐約都會區辦事處的多名官員和專家，通過視頻會議為華社小企業講解如何在紐約開辦企業、如何申請政府經費等問題。州參議員曲怡文、數十名華人小企業主和其他華社各界人士參加了這次研討會。

松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀在致辭中說，新冠疫情使華人小企業陷入困境，至今沒有完全復甦，她希望通過這次研討會，讓華人小企業了解從聯邦、州、市各級獲得資源的途徑，幫助振興華人小企業。

州參議員曲怡文說，在美國成家立業是新移民的夢想，立業尤其重要，她會全力幫助小企業，尤其是少數族裔和婦女企業生根發芽。曲怡文稱，她在州議會已經提出議案，提議降低少數族裔和婦女企業享受政府資助的門檻，幫助更多小企業。

市小企業服務局(SBS)少數族裔和婦女企業(M/WBE)處副處長雅庫波娃(Anna Yakubova)詳細解釋了哪些少數族裔或女性企業有資格申請政府資助，如何獲得認證，以及如何註冊、如何準備必要的申請材料、如何提交申請等一系列的問題。雅庫波娃利用文件展示和線上講解，詳細介紹了申請政府經費的全過程。

雅庫波娃還介紹，市小企業服務局有能力建設服務團隊，他們有專門幫助少數族裔和婦女企業的免費項目、服務和活動，可以幫助小企業提升業務知識、運營和實踐，使它們有能力拿到並履行市政府合同。能力建設服務團隊還能為小企業提供信息，讓他們了解到政府機構有什麼需求，從而幫助小企業成功拿到政府合同。

陳偉儀介紹說，松柏之家每年申請到的經費中，有一部分就是專門撥給少數族裔和婦女企業的，但由於華人申請者寥寥無幾，這些資源最後往往落入了非華裔 企業，她希望通過這個研討會，有更多華裔小企業能積極爭取政府資源。

在這次探討會上，非盈利機構「振興商業服務中心」(Renaissance)的代表Shelley Zhang介紹了如何向該機構申請小額貸款 ，並特別提到了他們的大紐約貸款計畫。