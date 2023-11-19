聯邦擬接管雷克島監獄 稱紐約市無力解決問題

市議會四年前通過法案，要求在2027年關閉雷克島(Rikers Island)監獄 ，但這一計畫受到新冠疫情 、物價飛漲拖累，不少項目難以按時啟動，並伴隨死傷事件和內部管理問題的接連指控；因此，聯邦高級檢察官及代表囚犯的律師日前表示，紐約市 無法解決監獄內眾多問題，希望尋求由聯邦接管監獄。

根據曼哈頓聯邦檢察官和雷克島被拘留者的律師，該監獄因飽受各類問題困擾，導致市府官員已無法管理和主導其內部設施，因此向法官申請採取措施、命令聯邦接管。此要求在圍繞雷克島安全的多年訴訟後提出，且律師團隊還要求法官裁定市府違反了早前要求改善監獄條件的法院命令。作為獨立島嶼，雷克島關押著數千名等待審判的被告和被定的服刑囚犯。

代表囚犯的法援協會和另一私人律師事務所的律師在近日提交的法庭文件中表示，被監禁人士大多數是等待審判並因此被假定無罪的群體，但卻生活在充滿恐怖和絕望的城市監獄中。紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)亦在寫給法庭的信中指，儘管接管是「一種非常規的補救措施」，但被監禁人員和監獄工作人員遭受的傷害同樣非同尋常。

威廉姆斯說，城市官員「無法或不願實施廣泛的機構改革，以解決監獄中普遍存在的暴力文化，並糾正對在押人員憲法權利的持續侵犯」。在此之前，負責雷克島訴訟的地區法官史文(Laura Swain)已在8月為這一請求奠定基礎，稱政府和被拘留者的律師已經充分證明，法律下或有理由採取接管措施。

史文在聽證會上說，雷克島上的被監禁者面臨著隨時受到傷害的「嚴重風險」。對此，市府法律部門發言人表示，當局在解決雷克島深層次問題方面已取得進展，並「不認為接管手段是解決城市監獄系統問題的解決方案」。

根據法庭文件，為市府設下的正式法律回應期限將在來年1月到期。若法官下令接管，其將任命一名負責監督紐約市監獄並向她報告的人選。有分析指，監獄接管在國家歷史上相對罕見，僅有12個懲教機構曾被接管。

隨著一系列由獨立監察員提交的報告，呼籲對雷克島進行聯邦接管的聲音日益高漲。這些報告詳細描述了監獄工作人員和被拘留者之間的致命衝突，以及導致被拘留者死亡、嚴重受傷或遭受虐待的其他事件。本年迄今，已有九人死亡或在釋放後不久去世。