三江公所辦講座 談信託、贈與優勢

三江公所辦法律講座，科普信託優勢。(記者劉梓祁／影)

為普及法律知識並協助社區成員更好理解和應對法律問題，美東紐約三江慈善公所於18日在曼哈頓華埠 舉辦法律知識講座，邀請專業律師團隊講解有關信託和贈與的資訊與法規，並對遺產規畫的重要性進行闡述。

本次活動邀請專業華人 律師團隊到場，並由律師史敏講解信託、贈與及相關稅務領域的專業知識。據了解，任何背景的有需要人士都能夠通過將資產轉移到信託中，從而減少其遺產的價值並避免遺產稅；在部分情況下，將資產置於信託中可以將所得稅負擔分散到多個受益人身上，這些受益人則可能處於較低的稅率檔次。此外，通過信託，個人可以在生前將財產轉移到受益人名下，同時利用年度免稅贈與額度或終身贈與稅免稅額度，減少或避免贈與稅。

科普內容指，提前規畫信託和贈與稅遺產可帶來多種好處，包括稅務優化和資產保護。通過利用贈與稅的年度免稅額和終身免稅額，託管人可在生前逐年轉移財產，從而減少未來遺產的規模和潛在的遺產稅負擔。同時，信託可以作為一個有效的工具來保護資產免受債權人和法律訴訟的影響，確保財產安全地傳遞給下一代或指定的受益人。

本次活動不構成法律建議，公眾在設立信託前應咨詢稅務和法律專業人士。