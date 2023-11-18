松柏之家感恩餐會 好禮相送溫馨熱鬧

布碌崙松柏之家服務中心17日在班森賀酒樓舉行感恩節慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)松柏之家服務中心17日在班森賀酒樓舉行感恩節慶祝活動，並由社區贊助商、民選官員提供精美午餐、贈送烤雞和火雞等，超過300名嘉賓和會員出席，現場氣氛溫馨熱鬧。

主辦方介紹，當日由第一保健(Health First)贊助送出長者更喜歡的烤雞100隻、另還有50隻火雞、購物車以及現金獎等禮品，他們今年準備相當多的禮物，希望每桌都有幸運兒滿載而歸。

服務中心負責人李宗保表示，趁著感恩節，向全體員工和團隊表達感激之情，在大家的努力下，今年開張全新的中心為社區服務；他強調，松柏之家作為非營利機構，所有的收入和贊助都會回歸給社區，為民眾的福祉著想。

松柏之家兩個月前才舉辦成立26周年紀念晚會，當時獲得社區服務表彰的62分局局長劉志強，因故未能出席；當日活動上補回這場儀式，松柏之家將獎盃交給劉志強，感謝他擔任該轄區局長以來所作出的努力，希望再接再厲。

州參議員曲怡文、市議員紀思庭(Justin Brannan)、布碌崙檢察官蔣莎樂亞裔 助理吳建宏、以及前州眾議員 白彼得(Peter Abbate)等人均到場，獻上感恩節問候。