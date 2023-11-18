佛光中校攜第22小學 送愛病童

佛光中文學校攜皇后區第22小學為社區送暖。(記者劉梓祁／攝影)

紐約佛光中文學校17日攜手皇后區法拉盛 第22公立小學，於佛光山紐約道場舉辦愛心玩具包裝捐贈啟動儀式，由兩校學子募集、打包玩具並贈予正經歷病痛考驗的低齡病童，以體現對社區弱勢群體的關懷並彰顯教育 機構的社會責任感，令新一代學習慈善和同情的重要性。

本次活動主題為「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」，由兩校學生募集全新玩具並在12月初進行分類和包裝，隨後運送致弱勢家庭學童和病童所在醫院，包括紐約市 立醫院皇后分院(NYC Health + Hospitals/Queens)、聖瑪麗兒童醫院(St. Mary's Healthcare System for Children)、紐約長老會康乃爾醫院(NYP/Weill Cornell/NYPQ)，以及第22公立小學內的弱勢家庭。

國會議員孟昭文(Grace Meng)對該捐贈活動表示讚賞，並強調「兒童幫助兒童」理念。她說，對看到年輕一代與教育機構在假日季期間的積極實踐善舉而感到觸動，相信每位學子能夠透過此活動幫助更多同齡人，其也是社會責任感的體現。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)亦說，在兒童的成長階段，健康和發展極為關鍵，因此透過捐贈活動，孩子們不僅能獲得幫助，同時也能學會奉獻的樂趣。她強調，這種互助互愛的精神對於培養下一代的使命感和同情心至關重要，並對其全面發展有積極影響。

同時到場的還有擔任紐約佛光中文學校校長的覺麟法師、第22公立小學副校長霍夫曼(Terresa Hoffmann)等人。