法拉盛華商會+黃敏儀 社區送火雞

黃敏儀與法拉盛華商會等贈送火雞。(記者劉梓祁／攝影)

隨著感恩節的臨近，市議員黃敏儀聯合法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)等當地組織，於17日向社區內老人中心 與各組織團體派發數百隻火雞，不僅延續了華人社區持續十餘年的傳統，亦旨在展現團結精神，並反映對長者和弱勢群體的關懷。

黃敏儀與華商會代表等人當日率先前往華策會(CPC)福壽老人中心，分派30隻火雞。她表示，本次第二次以市議員身分向社區贈送火雞，且數量達到400隻之多，目的是為了在感恩節期間為社區做出貢獻，幫助老人中心、所需家庭以及少年兒童。

黃敏儀強調，此活動不僅為確保社區每位成員度過一個快樂而充滿關懷的感恩節，更為幫助有需要群體。據了解，有150隻火雞將送至老人中心及社區團體和宗教組織，其餘將在教堂和市房屋局(NYCHA)建築等場所內派發。

華商會首席顧問杜彼得指出，雖然派發火雞在形式上或被認作一個象徵性活動，但其深刻地體現了移民對社會的感謝，以及對於多元文化融合和認同的重視。他說，雖然活動規模僅為社區之內，但發揮著重要作用並起到並拋磚引玉的效果，激勵更多居民參與和貢獻於社區的和諧發展。

本次活動延續了前任市議員顧雅明在任時開始的傳統，並同時得到亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)的支持。同時到場的還有巡邏隊主席吳一平、福壽老人中心主任鄭石和老人中心執行委員會主席羅一玲等人。