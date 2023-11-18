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州眾議員49選區 鄭永佳競選連任 華社募款

記者胡聲橋／紐約報導
鄭永佳連任籌款會在同唱歌曲「華人加油」中結束。(記者胡聲橋／攝影)
鄭永佳連任籌款會在同唱歌曲「華人加油」中結束。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)49選區共和黨州眾議員鄭永佳(Lester Chang)將於明年競選連任。布碌崙華人社區日前在8大道為他舉辦大型籌款宴會，200多名僑社人士參加。

海軍退伍軍人鄭永佳去年在布碌崙參選州眾議員，一舉擊敗在位30多年的民主黨老將白彼得(Peter Abate)，備受矚目。面對即將拉開帷幕的競選年，鄭永佳表示任務雖艱巨，但自己充滿信心。鄭永佳說，他是紐約州當選議員的第一位華裔共和黨人。儘管如此，他說自己並不孤獨，他發現支持者愈來愈多，他希望支持者能緊密團結在他身後，他將帶領大家取得勝利。

回顧一年的經歷，鄭永佳說，儘管缺乏資源，但一年來他的辦公室幫助了許多人，其中包括生活中突遭厄運的落難者、銀行欺詐的受害者、遭租霸糾纏的小房東等。他說，不管是什麼人來求助，他都會熱情地伸出援手，竭盡全力給予幫助。

鄭永佳指出，布碌崙華人社區繼續面臨著許多問題，從8大道的非法攤販，到滿大街危險的非法電單車，再到非法賭檔和公園聚賭，這些問題都非一朝一日能解決，他希望今後與新當選的市議員莊文怡合作，共同處理華社的頑疾。

參加這次籌款活動者有華社各行業和各社團的代表，他們對鄭永佳一年來的表現讚譽有加，美國紐約華人聯合會會長陳繼華說，鄭永佳當選後，社區內發生大小事故，他事必躬親，華社很少看到這麼辛勤的議員。美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺說，該會旨在推動華裔選民踴躍投票，將全面為鄭永佳助選，確保他成功連任。

布碌崙共和主席巴薩米安(Richard Barsamian)，上月參加38區市議員選舉的共和黨候選人樂保羅(Paul Rodriguez)等也參加了晚宴，巴薩米安表示，布碌崙共和黨和保守黨將全力為鄭永佳助選，支持他競選連任。

籌款活動最後在參加者同唱經改編的歌曲「華人加油」中落下帷幕。

布碌崙華社為州眾議員鄭永佳連任舉行籌款會。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙華社為州眾議員鄭永佳連任舉行籌款會。(記者胡聲橋／攝影)

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