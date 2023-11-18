紐約中領館贊拜習會成果豐 強調民間交流

中國駐紐約總領館16日舉行交流活動，邀請費城交響樂團及飛虎隊老兵進行對話，強調美中民間交流重要性。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領館日前舉行交流活動，邀請費城 交響樂團及飛虎隊老兵進行對話，強調美中民間交流重要性，稱贊中國國家主席習近平 和總統拜登 會面成果頗豐，祝願美中兩國未來實現健康、穩定、可持續發展。

中國駐紐約總領館副總領事錢進、費城交響樂談總裁兼首席執行官馬思藝(Matias Tarnopolsky)、亞洲協會名譽主席卜勵德(Nicholas Platt)、飛虎隊老兵暨美中航空遺產基金會主席格林(Jeffrey Greene)進行了近兩小時的交談。

錢進表示，習近平主席和拜登總統15日的會面具有「里程碑」式意義，雙方探討了大國正確相處之道，明確了兩國共同承擔的大國責任，形成了面向未來的「舊金山願景」，為實現中美關係的健康、穩定、可持續發展指明了方向，「這是一次積極、全面、富有建設性的會晤，具有戰略意義和深遠影響。」

費城交響樂團近日飛往中國演出，於北京國家大劇院舉行慶演，紀念自1973年首訪中國舉行演奏會以來，時隔50年再返中國表演。該樂團首席執行官馬思藝說，這具有非凡意義，就像習近平和拜登的舊金山會面一樣，都是希望美中兩國能夠走出地緣政治影響，共創和諧美好未來。「音樂能夠打破界限，連結起不同國家的人們，在音樂中創造和諧共識。我們期待明年到中國更多城市演出。」

87歲高齡的卜勵德曾是美國駐巴基斯坦大使，並曾派駐中國、香港等地工作，會講中文的他，認為美中「民間交流」(People to People)非常重要，重申自己對兩國未來友好發展充滿信心。