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親情健保攜社區組織 華社發蔬果

記者顏潔恩／紐約報導
親情健保暨莫利納健保將攜手華社組織，於11月20日、21日分別在紐約市華社舉辦免費派發蔬果活動。(記者顏潔恩／攝影)
親情健保暨莫利納健保將攜手華社組織，於11月20日、21日分別在紐約市華社舉辦免費派發蔬果活動。(記者顏潔恩／攝影)

親情健保暨莫利納健保將攜手法拉盛華人工商促進會、布碌崙(布魯克林)華人策劃協會、華人聯合會等華社組織，將於11月20日、21日，分別在皇后區法拉盛、布碌崙8大道和班森賀，舉辦三場免費派發蔬果活動；在回饋社區的同時，呼籲大眾佳節期間也更注意良好的飲食習慣，不要攝食過多而誤了健康。

親情健保區域經理何翊萍表示，隨著年底佳節臨近，民眾在家都會大魚大肉、容易過度進食，希望大家在歡度佳節時，也一定要注意飲食；不同於其他組織派送火雞，該機構選擇派發健康的蔬果，以傳達飲食均衡的重要信息，而過去也曾和社區機構合作過，派發蔬果活動總是得到當地民眾的青睞。

華策會布碌崙分會會長梅兆波表示，蔬果派發能夠緩解當地糧食不安全的狀況，在節日期間給社區民眾帶來更多資源，並讓他們感受到溫暖，很感謝親情健保的支持；華聯會會長鄧銘賢則說，很多華裔長者其實對火雞不感興趣或不曉得烹飪，因此派發蔬果對他們而言是很好、且很健康的選擇，「希望這個夥伴關係可以維持很多年，給更多人帶來福祉。」

主辦方指出，每場活動都將準備150袋的新鮮蔬果，民眾無法提前預約，只有先到先得、送完為止；活動日期包括，11月20日(周一)下午3時在法拉盛的親情健保中心，地址是緬街41-46號、11月21日(周二)中午12時華聯會會所，地址為布碌崙Stillwell大道1787號、以及同日下午3時於親情健保中心在布碌崙的會所，地址是8大道5221號。

健保 布碌崙 法拉盛

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