電子垃圾回收 法拉盛明日舉辦

由下東城生態中心(Lower East Side Ecology Center)與市議員黃敏儀辦公室主辦的「你的電子垃圾」資源回收日將在19日(周日)舉行，鼓勵社區民眾把家庭不需要的電子產品藉此機會善加回收，促使廢物再利用、保護地球。(黃敏儀提供)

由下東城生態中心(Lower East Side Ecology Center)與市議員黃敏儀辦公室主辦的「你的電子垃圾」資源回收日將在19日(周日)舉行，鼓勵社區民眾把家庭不需要的電子產品藉此機會善加回收，促使廢物再利用、保護地球。

黃敏儀表示，隨意丟棄電子垃圾在紐約市 是違法行為，可能導致100元的罰款，且電子廢料對環境也有極大的毒害，「我很高興與下東城生態中心合作，為居民提供安全合法的機會，來處理不需要的電子設備」；她鼓勵市民踴躍參與這一環保活動，以保護環境，共同營造更清潔的社區。

主辦單位提醒，可回收的電子產品，包括仍可使用或已損壞的電腦、螢幕、打印機、掃描機、鍵盤、滑鼠、電線、電視、錄影機、DVD播放器、電話、視聽儀器、手機和平板電腦等。相關信息可上網查詢https://www.lesecologycenter.org，了解更多信息。

此次電子垃圾回收活動地點為皇后區植物園 停車場，即布拉森大道(Blossom Ave.)及Saull街間的Crommelin街。當日有專員駐點免費回收，晴雨無阻，活動時間為19日(周日)，自上午10時持續至下午2時。