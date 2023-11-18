我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

電子垃圾回收 法拉盛明日舉辦

記者高雲兒／紐約報導
由下東城生態中心(Lower East Side Ecology Center)與市議員黃敏儀辦公室主辦的「你的電子垃圾」資源回收日將在19日(周日)舉行，鼓勵社區民眾把家庭不需要的電子產品藉此機會善加回收，促使廢物再利用、保護地球。(黃敏儀提供)
由下東城生態中心(Lower East Side Ecology Center)與市議員黃敏儀辦公室主辦的「你的電子垃圾」資源回收日將在19日(周日)舉行，鼓勵社區民眾把家庭不需要的電子產品藉此機會善加回收，促使廢物再利用、保護地球。(黃敏儀提供)

由下東城生態中心(Lower East Side Ecology Center)與市議員黃敏儀辦公室主辦的「你的電子垃圾」資源回收日將在19日(周日)舉行，鼓勵社區民眾把家庭不需要的電子產品藉此機會善加回收，促使廢物再利用、保護地球。

黃敏儀表示，隨意丟棄電子垃圾在紐約市是違法行為，可能導致100元的罰款，且電子廢料對環境也有極大的毒害，「我很高興與下東城生態中心合作，為居民提供安全合法的機會，來處理不需要的電子設備」；她鼓勵市民踴躍參與這一環保活動，以保護環境，共同營造更清潔的社區。

主辦單位提醒，可回收的電子產品，包括仍可使用或已損壞的電腦、螢幕、打印機、掃描機、鍵盤、滑鼠、電線、電視、錄影機、DVD播放器、電話、視聽儀器、手機和平板電腦等。相關信息可上網查詢https://www.lesecologycenter.org，了解更多信息。

此次電子垃圾回收活動地點為皇后區植物園停車場，即布拉森大道(Blossom Ave.)及Saull街間的Crommelin街。當日有專員駐點免費回收，晴雨無阻，活動時間為19日(周日)，自上午10時持續至下午2時。

植物園 紐約市 皇后區

上一則

紐大勃魯克學院中生 訪人瑞中心送禮

下一則

史泰登島學院學生 中文獻唱關懷華老

延伸閱讀

假快遞真搶劫 長島2華裔遭搶7萬元

假快遞真搶劫 長島2華裔遭搶7萬元
法拉盛慈惠堂 2024年供奉太歲燈和光明燈 即起報名

法拉盛慈惠堂 2024年供奉太歲燈和光明燈 即起報名
海外崑曲社18日演出經典「牡丹亭」折子戲

海外崑曲社18日演出經典「牡丹亭」折子戲
法拉盛去年槍擊案 警方追緝華男嫌犯

法拉盛去年槍擊案 警方追緝華男嫌犯

熱門新聞

黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

2023-11-13 13:03
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
聯邦政府開放無證客工作許可限制，但目前紐約市僅有不到2%提交申請。(市長辦公室提供)

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

2023-11-12 06:31
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

2023-11-11 11:26

超人氣

更多 >
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說