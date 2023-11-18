華康會攜122分局 史島辦防詐騙講座

華人健康協會日前攜手市警122分局，在史泰登島的會所舉辦防詐騙講座。(華康會提供)

華人 健康協會日前攜手市警122分局在史泰登島的會所，舉辦防詐騙 講座，邀請華裔 長者分享自身的經驗，由執法人員給出防範的建議和做法；警方也當場詢問長者平時在社區遇到的問題，呼籲他們遇到危險要第一時間報警。

該講座的目的在於向華裔長者傳遞識別和預防詐騙的關鍵知識，當日來自122分局的警探George Aguilar、犯罪預防部門的警員Mario Mazier、以及多名華裔警官等人，以幽默風趣的互動方式吸引長者的注意力，令這場講座順利進行。

除了實用的防騙技巧、在家保護財產的方法外，警員也趁此機會向大眾了解在島上遇到的一些情況，有居民反映在華人聚集的新港城(New Dorp)一帶，常有無證客向路人討錢的現象；警員回應稱，若感覺到了威脅或危險，最妥當的做法就是立即撥打911，島上華人也無需擔憂語言溝通問題，將會有華裔警察採取行動、協助解決問題。

華康會會長陳麗娜表示，希望通過此次活動進一步加強警民聯繫，提高居民們對防範詐騙的意識，確保社區的安寧和諧；她指出，當日活動結束後，長者們對能說中文的警察尤其倍感親切，這會鼓勵他們日後遇到問題時，更有信心和願意與執法人員合作，共同維護社區的安寧。

她表示，未來華康會還計畫繼續跟122分局合作，推動更多類似的社區服務和講座，給當地居民提供更多的關愛與支持；有意了解更多華康會位於島上的服務和活動，可上網瀏覽healthessential.org，或撥電至(607)689-6618或(607)689-6619查詢詳情。