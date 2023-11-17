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無證客拖累財政 市府修改預算

記者劉梓祁╱紐約報導
市長亞當斯16日發布2024財政年度預算更新，表示由於無證客危機帶來的財政缺口，市府將削減警察人數、垃圾收集、學前教育和移民服務等。(市長辦公室提供)
市長亞當斯16日發布2024財政年度預算更新，表示由於無證客危機帶來的財政缺口，市府將削減警察人數、垃圾收集、學前教育和移民服務等。(市長辦公室提供)

紐約市過去一年多來已接收超過10萬名無證客，導致財政壓力驟增，並多次有消息傳出指市府多部門將被削減開支、填補差額；市長亞當斯(Eric Adams)終於16日發布2024財政年度預算更新，表示由於面臨歷史性財政缺口，修訂後的市政預算將縮減多個類別開支，包括削減警察人數、垃圾收集、學前教育和移民服務等。

根據此名為「11月預算修改計畫」的文件，全市明年財政年度赤字將比早前預期更高，並預計會有更多的緊縮措施出現，如針對移民服務的「大幅」削減。此外，本次預算更新還將令警員人數降至3萬人以下，並在未來兩年內將教育部門的預算削減10億元，並推遲在布朗士和史泰登島的堆肥計畫。同時，暑期學校和學前教育也將被削減，且圖書館將在周日被關閉。

修訂後的預算總額達到1105億元，儘管2024財政年度進行了開支削減，但該計畫還預測市府2025財年的預期支出與預期收入之間將存在71億元差距，比6月通過的預計赤字高出20億元。按規律，2025財政年度始於2024年7月1日。有分析指，由於市府在法律上必須平衡預算，且未來預計赤字偏大，未來或有更多開支削減措施，但亞當斯已承諾不會增加稅收。

根據市府公告，即將執行的預算削減措施還包括實施一項名為「縮減差額計畫」(PEG)的方案。該方案將要求在2024財年為移民提供庇護和服務的開支削減20%。根據早前預測，市府在2024財年將在移民服務上花費47億元，這意味亞當斯政府需將這一費用減少近10億元。

亞當斯表示，不得不在市政機構中削減預算，以應對無證客危機成本的上升、稅收收入的減緩和聯邦援助的中止。他說，並不存在其他城市能獨自承擔全國性人道主義危機的重擔，因此削減預算僅是「開始」，並急需來自聯邦的支持。

市議長歐德思(Adrienne Adams)在計畫公佈後發表聲明指，由於聯邦政府的疫情激勵資金到期、疫情對經濟的影響以及額外的支出，城市預算將出現嚴重赤字，但本輪削減方案是過於粗糙且不明智的。她認為，市府在提供必要福利和服務方面存在滯後，必須優先考慮真正需要豁免的機構，以扭轉已存在的績效問題。

預算 亞當斯 移民

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