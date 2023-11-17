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要求禁24小時工作 護理員再上街遊行

記者許君達╱紐約報導
上百護理員圍繞市政廳遊行示威。(記者許君達╱攝影)
上百護理員圍繞市政廳遊行示威。(記者許君達╱攝影)

家庭護理員權益倡議團體「婦女也是人運動」16日再次組織百餘名華裔及西語裔護理員在市政廳廣場示威，要求市議會盡快通過立法禁止護理員24小時工作制，並宣稱未來將每月組織在市政廳的集會，直到立法通過或議長歐德思(Adrienne Adams)下台。除華人護理員外，來自紐約和全美的部分維權團體、工會、民主黨獨立黨部甚至美國共產黨，都參與了活動，一些來自加拿大的團體也連署聲援紐約的抗爭。

長期支持護理員維權的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，每天打開電視，你都會看到發生在世界各地的新聞，然而就生活在你我身邊的24小時值班護理員，卻沒有新聞聚焦於他們的痛苦。

馬泰去年在市議會提出旨在禁止紐約市家庭護理行業員工24小時工作的提案，但一直未獲推進，這也是維權團體一直將矛頭對準議長歐德思的原因。不過，由於議會的新會期即將開始，在舊會期中未能通過的提案需重新提交。馬泰辦公室表示，他們將在明年1月新會期開始後，馬上重提該案。

華人護理員代表鄭淑英表示，自己做24小時工作長達七年，每次值班都要連續多日不眠不休，患上了嚴重的失眠症，還落下手部工傷以及一系列後遺症。菲律賓裔移民倡議團體Anakbayan代表表示，讓工作的人有基本的體面是文明社會的最低要求，但紐約市的24小時護理員並未得到這樣的待遇。

以哈戰爭的餘波也影響到了紐約的勞工運動。有團體代表呼籲以色列停戰、「美帝國主義」停止對國內勞工和國外人民的壓迫。不過，現場參與集會的華人護理員舉牌呼應此議題者寥寥。剛剛獲得連任的馬泰在被問到是否支持這個主張時表示，「我們改變不了的事情很多，還是多關注眼前的任務吧。」

家庭護理員團體在市政廳廣場外集會抗議24小時工作制。(記者許君達／攝影)
家庭護理員團體在市政廳廣場外集會抗議24小時工作制。(記者許君達／攝影)

華人 紐約市 勞工

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