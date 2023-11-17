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小商業局推智能聊天框 ChatGPT支援

記者劉梓祁╱紐約報導
金德彥與卡斯特羅再推市府智能聊天框，希望助力移民小商業者。(記者劉梓祁╱攝影)
金德彥與卡斯特羅再推市府智能聊天框，希望助力移民小商業者。(記者劉梓祁╱攝影)

為幫助市內不斷進入的移民群體獲得創業資訊，市小商業服務局(SBS)與市長移民事務辦公室(MOIA)於16日再度推廣由市府開發的人工智能聊天機器人，旨在為移民提供商業相關的即時資訊和支援，成為新環境中成功建立和運營企業的有力助手。

根據市府消息，該智能聊天機器人在上月首次正式問世，以簡化和改進政府服務為目的，並是全市首個智能聊天機器人試點項目。市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)表示，此機器人由市府技術與創新辦公室開發，並由小商業局主要支持，目的是讓市民無限制地獲取市府各部門的信息，和迎合以效率為目標的人工智能大趨勢。

據金德彥介紹，此人工智能聊天機器人名為「MyCity」，由近期廣受關注的聊天機器人ChatGPT提供技術支持，目前仍處在第一階段，可將其視為「一個嬰兒」、仍然需要學習。該聊天框可幫助小企業主或有意創業人士瞭解開展、經營和發展業務的內容，並可被索引至超過2000個與本市企業相關的網頁。

目前該聊天機器人僅支持英文及西班牙文，但使用者仍可用中文等其他語言輸入問題，並得到經過系統自動翻譯的答覆。金德彥表示，當局仍在就更多功能的完善和開發做出努力，預計未來會有更多語言得到支持，並由更多數據量補充。

另外，他還估計，本年假日季(Holiday Season)期間的假日購物將增加約3.8%，對小企業主而言為良好兆頭，呼籲每個社區在節假期間支持本地小商家。同時到場的還有市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)。

移民 人工智能 ChatGPT

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