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地面塌陷致美鐵停運 16日將恢復部分服務

記者許君達、邢易霖／紐約報導
受曼哈頓停車樓地面塌陷影響，美鐵從賓州車站出發北行的多條線路被迫中斷運營，將於16日部分恢復。(記者許君達／攝影)
受曼哈頓停車樓地面塌陷影響，美鐵從賓州車站出發北行的多條線路被迫中斷運營，將於16日部分恢復。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓地獄廚房(Hell’s Kitchen)的一間停車樓近日出現地面塌陷，塌落的大洞正位於美鐵(Amtrak)地下線路的正上方，導致美鐵紐約至奧伯尼之間的服務被迫中止。美鐵表示，服務預計將於16日(周四)上午部分恢復，並有可能於17日(周五)晚間全部恢復。

出現塌陷的停車樓位於曼哈頓西51街，介於第十大道和第十一大道之間，停車空間上方還有一棟高層公寓樓。據報導，建築裂縫最初於10日在車庫入口處的斜坡上被發現，此後逐漸擴大，在地板上出現圓形空洞。社交平台上展示的照片顯示，透過空洞可以直接看到地板下方的鐵路。

險情發生後，市樓宇局(DOB)要求停車樓全部清空，美鐵原本計畫在鐵路上方安裝架空防護裝置以維持運營。此後，在二次檢查中，發現車庫下方的支撐鋼梁出現裂縫和老化跡象，導致美鐵也被迫關閉鐵路。樓宇局消息人士透露，建築結構損壞僅限於停車樓，停車樓上方的高層公寓沒有出現問題，可以繼續使用。

交通局表示，正在努力完成鐵路修復，先開放兩條鐵軌中的一條，預計到16日(周四)清晨恢復部分通車；更多的維修工作將繼續進行，第二條線路可能會在17日(周五)晚間全部恢復。

曼哈頓

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