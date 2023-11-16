華社醫保人才缺 法拉盛17日招聘會

城市保健計畫在法拉盛舉辦招聘會，圖為首屆招聘會現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

應對全市及華人 社區醫療保健行業的人才缺口，城市保健計畫(MetroPlusHealth)宣布，將連同七家合作單位，在17日(周五)於皇后區法拉盛 舉辦第二屆招聘會，從底層至管理層，從醫療保健、接線員、至稅務準備，至少21個崗位都在法拉盛當地招攬人才。

城市保健計畫銷售經理Victor Lee介紹，法拉盛有許多機構、尤其是醫療保健類機構都在不同的招人，滿足快速增長的社區人口的需要，此次的主要招聘機構包括王嘉廉社區醫療中心、亞洲人平等會(AAFE)、紐約人壽保險、城市保健計畫、翠貝卡爾科(Tribeca Pediatrics)、T-Mobile緬街分店等。

據了解，這些機構都在招聘全職及兼職崗位，工作地點在法拉盛、皇后區或是紐約市的其他地區。工種則包括醫療助理、牙科助理協調員、接線員、入職協調員、稅務準備人員、稅務站點經理、護理經理助理、護理經理、客戶服務代表、人力資源培訓分析師、流程改進專家、銷售代表、導航員、患者服務代表、保潔員、設施助理、前台接待員、零售銷售、金融代理、現場經理、客戶管理服務總監等。

在去年，該招聘會在法拉盛受到歡迎，前來問訊的華人大排長龍，在場的人資及業者反映，在法拉盛，華人病患的占比也相當地高，希望求職者能夠理解病患的文化背景，因此雙語的醫療業者及心理治療師備受市場青睞，而醫保人才在當地乃至全市都有一定的缺口。

活動將在17日(周五)上午10時至下午4時間，在法拉盛羅斯福大道136-13號舉辦，建議民眾至網站https://urlis.net/8a8185u4事先登記註冊，活動也接受現場直接前來問訊。求職者請隨身攜帶簡歷。