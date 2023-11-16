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企業家關沈俊龍 獲亞裔兒童與家庭聯盟表彰

記者邢易霖╱紐約報導
關家永(左二)和關沈俊龍(左三)與到場嘉賓合影留念。(記者邢易霖 / 攝影)
關家永(左二)和關沈俊龍(左三)與到場嘉賓合影留念。(記者邢易霖 / 攝影)

亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)日前在曼哈頓翠貝卡舉辦「改變促進者」(Catalyst for Change Awards)頒獎典禮， 企業家、慈善家、奧斯卡金像獎得主關家永(Daniel Kwan)的母親關沈俊龍(June Kwan)和紐約南區前聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)的卓越貢獻獲頒獎項。

關沈俊龍是電影「瞬息全宇宙」導演關家永的母親，當關家永的影片獲得奧斯卡最佳影片獎時，他慷慨地將這個榮譽獻給了母親。據介紹，關沈俊龍以勇氣和遠見，為她的孩子和自己開創了新的道路，她於40多年前從台灣移民至美國，攻讀計算機工程碩士學位。離開科技行業後，她在作為全職母親17年，撫養了四個優秀的孩子。她將創造力引入餐飲業，成功將「漢朝」品牌引進紐約市的多個地方。隨後，她創立了自己的品牌「Spicy Moon」，一家素食川菜餐廳，目前已擁有八家合夥餐廳。

關沈俊龍表示，她獲得榮譽獎項深感榮幸和感激，今年的晚宴主題是「愛與行動」。作為一位母親，她深知在不同的國家和文化背景下養育一個家庭是多麼不容易。從一開始，培養孩子的天賦、創造力和可能性就一直是我為人父母的重點，「我很高興能夠支持CACF及其令人難以置信的計畫工作，以確保所有家庭和兒童都能獲得茁壯成長所需的資源。」

晚會吸引了300多名多元化且有影響力的紐約人，其中包括亞裔媒體、教育、商業和慈善等領域的領導者、創新者和變革者。另外一名獲獎者巴拉拉，他於2009年至2017年擔任紐約南區聯邦檢察官。巴拉拉負責刑事和民事案件的調查和訴訟，並監督由200多名助理聯邦檢察官組成的辦公室。「紐約時報」將巴拉拉稱為全國最積極、最直言不諱的檢察官之一，「時代」雜誌曾將巴拉拉列入全球100名最具影響力人物名單。

關沈俊龍(左三)榮獲「改變促進者」獎，與其子關家永(左二)和到場嘉賓合影留念。(...
關沈俊龍(左三)榮獲「改變促進者」獎，與其子關家永(左二)和到場嘉賓合影留念。(楊愛倫提供)

亞裔 奧斯卡 紐約時報

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