企業家關沈俊龍 獲亞裔兒童與家庭聯盟表彰

關家永(左二)和關沈俊龍(左三)與到場嘉賓合影留念。(記者邢易霖 / 攝影)

亞裔 兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families,簡稱CACF)日前在曼哈頓翠貝卡舉辦「改變促進者」(Catalyst for Change Awards)頒獎典禮, 企業家、慈善家、奧斯卡 金像獎得主關家永(Daniel Kwan)的母親關沈俊龍(June Kwan)和紐約南區前聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)的卓越貢獻獲頒獎項。

關沈俊龍是電影「瞬息全宇宙」導演關家永的母親,當關家永的影片獲得奧斯卡最佳影片獎時,他慷慨地將這個榮譽獻給了母親。據介紹,關沈俊龍以勇氣和遠見,為她的孩子和自己開創了新的道路,她於40多年前從台灣移民至美國,攻讀計算機工程碩士學位。離開科技行業後,她在作為全職母親17年,撫養了四個優秀的孩子。她將創造力引入餐飲業,成功將「漢朝」品牌引進紐約市的多個地方。隨後,她創立了自己的品牌「Spicy Moon」,一家素食川菜餐廳,目前已擁有八家合夥餐廳。

關沈俊龍表示,她獲得榮譽獎項深感榮幸和感激,今年的晚宴主題是「愛與行動」。作為一位母親,她深知在不同的國家和文化背景下養育一個家庭是多麼不容易。從一開始,培養孩子的天賦、創造力和可能性就一直是我為人父母的重點,「我很高興能夠支持CACF及其令人難以置信的計畫工作,以確保所有家庭和兒童都能獲得茁壯成長所需的資源。」