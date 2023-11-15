疑拖欠租金 3房客被房東捅死 華人：悲劇可能更多

米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

紐約皇后區 14日上午發生一起房東 房客糾紛悲劇，一名54歲的房東疑因租金 被拖欠，一氣之下拿刀捅死三名房客；涉案房東已被捕，尚未確定指控，案件正在調查中。

警方稱，涉案房東於14日早上自行前往警局自首，並稱「我做了不好的事」；隨後他將自己的住址公布，警方隨即在7時15分左右，趕到位於皇后區東南部聖奧爾本斯(St. Albans)的米爾本街(Milburn Street)122-39號住所內，發現已經死亡的兩名女性和一名男性，身上帶著明顯捅傷。

警方表示，其中一名女子在二樓被發現，另外兩名在地下室的臥室內，其中一名51歲女子，被發現時臉朝下倒在床上，此三人的身分仍待確認。

警方稱，這一切的起因可能是租金拖欠糾紛；目前還不清楚受害者是否在睡夢中被刺，作案凶器還沒發現；所幸案件發生時，家中只有成人，沒有孩子。

警方勘查這座獨棟住宅時，發現地下室裝修完好，而且維護良好。

鄰居表示，房東和房客都很有禮貌，但不怎麼和外人打交道。

涉案房東目前已被關押在皇后區113市警分局，尚未確定指控，可能將為自己尋求律師。

此前也曾遭遇租霸的陳先生說，這樣的悲劇可能會在將來出現更多，「房東都被逼得走投無路了，這歸根結底都是政府的錯」；他說，現在房屋法庭處理類似案件太難，又過度偏袒房客，「八成到九成案件都是和解，不是给房客時間走，就是房東出錢讓他走」。

他說此房東的行為是不合理不合法的，但是太多租霸的出現，把房東逼到走投無路，「房東也有一家子要養，有的房客不給租金還破壞房屋，最終讓房東無法承受，失去理智」。

陳先生呼籲一個更公平的政府，否則一味保護租客，也會加劇社會矛盾。

警方呼籲對上述案件知情的民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。