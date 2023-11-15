共享車3劫案 布碌崙警公布2嫌照片

布碌崙出現共享車連環劫案，警方通緝嫌犯。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)市警67分轄區在今年7月和10月共發生三起共享車劫案，警方公布兩名嫌犯的照片進行通緝 ，警方希望知情者提供線索，早日將其捉拿歸案。

根據警方報告，7月8日下午3時29分左右，一名41歲的男性受害者在布蘭頓街(Branton Street)交考文垂路(Coventry Road)附近讓一名男性乘客上了他開的共享車。這名男乘客要求更改目的地地址，並從受害者手中搶走了iPhone 14手機。此人隨後步行逃往不明地點，並用受害者的手機從其銀行賬戶中取走了錢。此案無人受傷。

10月5日大約10時10分，47歲的男性受害者在考文垂路8519號門前讓兩名男性乘客上了車。這兩名男乘客要求使用受害者的iPhone 14更改目的地，拿到手機後，兩人帶著手機逃離，去向不明。此案無人受傷。

10月18日晚上8時23分左右，41歲的男性受害者在考文垂路8533號門前讓兩名男乘客上了車，其中一人打了受害者一拳，並拿走了大約600元現金，這兩人又打了受害者一拳，並試圖搶走他的手機，但沒有得手。兩名嫌疑人隨後徒步逃離，去向不明。受害者在此次事件中受了輕傷。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。