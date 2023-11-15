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華社非法賭檔猖獗 南布碌崙警籲居民匿名報案

記者胡聲橋 / 紐約報導
州參議員曲怡文14日邀請布碌崙檢方和警方代表以及社區人士共聚一堂，討論如何進一步打擊室內外的非法賭檔。(記者胡聲橋 / 攝影)
州參議員曲怡文14日邀請布碌崙檢方和警方代表以及社區人士共聚一堂，討論如何進一步打擊室內外的非法賭檔。(記者胡聲橋 / 攝影)

非法賭檔一直是南布碌崙(布魯克林)華裔社區一個根深蒂固的問題，也是一個嚴重的社會問題。州參議員曲怡文14日邀請布碌崙檢方和警方代表以及社區人士共聚一堂，討論如何進一步打擊室內外的非法賭檔，警方表示舉報非法賭博為匿名，不用擔心打擊報復，期望居民可多向警局報告。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)、市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)、市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)、68分局局長謝芙(Kristen Schafer)、72分局局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)均參加了這次會議。州眾議員鄭永佳也在這次研討會上發了言。布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝主持了這次會議。

布碌崙地檢蔣樂莎說，賭博的嚴重之處在於，它會涉及一系列的社會問題，比如家庭問題和債務問題，會導致一系列其他犯罪，比如搶劫、襲擊甚至槍擊，絕不能等閒視之。

72分局長蘇亞雷斯介紹說，該局D區，光是今年就記錄有97起賭博引起的911報警電話，26起311噪音投訴中，由賭博引起的有23起，由此可見賭博問題在布碌崙華社的嚴重程度。

布碌崙南區警察指揮官麥凱維說，只要警方接受投訴，一定會進行調查，嚴肅處理，他希望居民能多舉報，多向警方報告。

不過，社區人士提問，因為賭檔就在樓下，居民報警後如何應對打擊報復？為此警方表示，舉報是匿名的，居民可以放心。

布碌崙南區華社非法賭檔現象泛濫，除地下賭檔外，公園裡也經常可見賭攤，擾亂公園的秩序。除了8大道附近的愛立信公園外，班森賀的里程碑公園(Milestone Park)和賽斯露公園(Seth Low Park)也常見華人設賭攤。

62分局局長劉志強說，該局今年沒有接到過地下賭檔的報告，但公園賭檔還是很常見。62分局前段時間就清理了一次里程碑公園的賭檔，並保持了好幾天時間，受到了當地居民的歡迎。他認為，要可持續地將非法賭檔攔在公園之外，需要警方和社區的密切合作。

鄭永佳表示，他的辦公室時常接到關於地下賭檔和公園賭攤的投訴，希望執法部門能加大打擊力度。曲怡文說這次之所以如此大張旗鼓地提出這個問題，就是為了提高社區對此的意識，促進問題的解決。

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