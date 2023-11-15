布碌崙華社服務中心慶祝感恩節 議員道賀

布碌崙華人社區服務中心慶祝感恩節，議員到場祝賀。(記者胡聲橋／攝影)

位於班森賀的布碌崙(布魯克林)華人 社區服務中心14日慶祝感恩節，為到場的華裔 社區民眾分發火雞和其他各種食物。州眾議員 寇頓(William Colton)和鄭永佳、以及候任市議員莊文怡等都到場祝賀。

社區服務中心負責人羅添福和眾議員寇頓首先向大家致以節日的問候，祝大家有一個豐收、祥和、得到祝福的感恩節。寇頓感謝社區服務中心一年來不辭辛苦，把政府各個部門的代表都請到中心來，為大家提供各種有用信息，也給大家提供一個共同交流的論壇。

莊文怡說，能成功當選市議員，她首先要感謝的就是給她投票的選民，以及在選舉期間到處忙碌的義工。她說，她正好藉感恩節的機會，向他們表示衷心的感謝。

莊文怡說，她在寇頓辦公室工作時，就經常到服務中心幫助社區民眾。今後，華社居民如果遇到各種困難，不僅可以找寇頓辦公室，也可以找她的辦公室，以後為當地華裔民眾排憂解難的中文渠道更多了。

州眾議員鄭永佳也到社區服務中心表示祝賀。他說自己就是廣東人，和這裡的民眾語言相通，有著共同的文化傳統，更能理解大家的需求。鄭永佳說，華裔民眾有任何問題都可以到他辦公室或致電，工作人員一定會耐心地給予幫助。

社區服務中心還通過抽獎為大家分發火雞，同時還派發了烤雞、肉類和新鮮蔬菜。

州參議員曲怡文的社區聯絡員邢文晴也到場，代表曲怡文向大家致以節日的問候和祝福。海灣公園大道華商會會長李志波、華人社區服務中心行政總裁伍燕珊等出席了感恩節慶祝活動。