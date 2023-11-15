退伍軍人節 數華裔老兵受表彰

州眾議員寇頓組織退伍軍人節紀念活動。(記者胡聲橋 / 攝影)

州眾議員 寇頓(William Colton)日前在布碌崙 (布魯克林)班森賀舉行退伍軍人節慶祝活動，並向包括多名華裔 在內的數十位各族裔男女老兵頒獎，以感謝和表彰他們對國家做出的貢獻。

此次活動在位於班森賀灣25街(Bay 25th Street)29號的聯合進步民主黨俱樂部舉行。寇頓表示，老兵犧牲自己，就是為了保護民眾的自由和民主。「我們有這片自由的土地，就是因為得到了勇敢的老兵的保護。」他呼吁社區不僅要在退伍軍人節這天表達對老兵們的感謝，更要在日常生活中肯定他們的貢獻，用實際行動支持老兵。

第43選區候任市議員莊文怡(Susan Zhuang)感謝了所有老兵的無私奉獻。她說，老兵保證大家有美好和安寧的生活。不管她今後的職位是什麼，老兵永遠是她的優先事項。她說，今年她和州眾議員一起給老兵頒發獎狀，明年她把市議會的嘉獎令頒發給老兵。

在這次慶祝活動中，共有數十位老兵得到了嘉獎狀，其中包括陳典和趙震文等多名華裔。獲表彰的老兵們一一致辭，感謝民代和社區的支持。一名坐在輪椅中的老兵說著說著老淚縱橫。大家隨後還還品嘗了印有「謝謝英雄們！退伍軍人節快樂！」字樣的蛋糕。

幾名華裔退伍軍人還介紹了各自的從軍經歷。陳典說，他九歲從福建來到美國，在美國成長。他在亨特學院(Hunter College)學習計算機科學本科期間決定從軍，於2016年加入空軍，從事計算機管理方面的工作。2017年，他在波多黎各為颶風遭遇停水停電的民眾提供人道主義援助，他還曾前往伊拉克服役半年多。紐約爆發新冠疫情期間，他自願參與服務，幫助搬運遺體。他在從軍期間讀完大學本科。

陳典說，不管在哪裡，只要部隊有需要，他就第一個報名，現在也是如此。因為在軍隊的突出貢獻，陳典於2021年獲得了空軍頒發的Chief Tommy Downs Award，他也是獲此殊榮的第一位華人。