堵車費訴訟 MTA找新州官員求和解

MTA執行長利博開始與新州官員接觸，以尋求和解、盡快開始曼哈頓堵車費計畫。(MTA提供)

曼哈頓徵收堵車費 的計畫遭到了新澤西州的強烈反應，從今年夏季開始，新州 官員相繼提告，旨在通過法律途徑阻擊堵車費。負責執行收費計畫的大都會運輸署(MTA )一直堅稱自己占理，但近日也開始與新州官員進行談判，試圖尋求和解。

今年7月，新州州長墨菲(Phil Murphy)提告，要求停止收費計畫。本周早些時候，MTA執行長利博(Janno Lieber)前往紐瓦克的聯邦法庭應訴，並與新州官員舉行和解會議。

新州在訴訟中稱，徵收堵車費造成大量車輛改變使用習慣和路線，會給該州居民帶來更嚴重的環境影響。根據此前的報導，MTA為受繞行車流增加而受影響的布朗士提供了近1億5000萬元的資金，但受到同等影響的新州博根郡(Bergen County)則沒有得到任何補償。

利博在近日搭乘PATH列車前往紐瓦克前，舉行了簡短的新聞發布會。他表示，對於新州主要關切的環境問題，MTA會持開放態度，願意幫助新州解決。他說，「我們從未想過要歧視新澤西州。」不過，他同時也抨擊墨菲，一方面宣稱堵車費對新州的環境有害，一方面又拓寬高速公路向紐約引來更多的車輛。

利博與新州官員的會議內容沒有對外公開，但據知情人士透露，這場會議持續了一整天，但沒有達成任何協議。

對於新澤西方面提出的分享堵車費收入提議，利博予以拒絕，還表示MTA對基礎設施的投資同樣也會惠及新州居民。他說，40%的新澤西居民在進入紐約後也會需要使用MTA服務，因此他們也會從堵車費收入中受益。他還補充道，新澤西人比紐約人少付了很多MTA的額外費用，因此他們的受益「不成比例」。

除州長墨菲發起的訴訟外，新州李堡(Fort Lee)市也於本月初起訴聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)和MTA，要求立即停止堵車費計畫，因為大量繞行的車輛會給這個位於喬治華盛頓大橋橋頭的城市帶來嚴重影響。

曼哈頓堵車費計畫擬最早從明年春季開始收費。目前該計畫已獲聯邦首肯，而來自新州的訴訟是最有可能阻擊其按時實行的因素。