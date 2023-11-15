我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

藍白合成局「達6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

堵車費訴訟 MTA找新州官員求和解

記者許君達／紐約報導
MTA執行長利博開始與新州官員接觸，以尋求和解、盡快開始曼哈頓堵車費計畫。(MTA提供)
MTA執行長利博開始與新州官員接觸，以尋求和解、盡快開始曼哈頓堵車費計畫。(MTA提供)

曼哈頓徵收堵車費的計畫遭到了新澤西州的強烈反應，從今年夏季開始，新州官員相繼提告，旨在通過法律途徑阻擊堵車費。負責執行收費計畫的大都會運輸署(MTA)一直堅稱自己占理，但近日也開始與新州官員進行談判，試圖尋求和解。

今年7月，新州州長墨菲(Phil Murphy)提告，要求停止收費計畫。本周早些時候，MTA執行長利博(Janno Lieber)前往紐瓦克的聯邦法庭應訴，並與新州官員舉行和解會議。

新州在訴訟中稱，徵收堵車費造成大量車輛改變使用習慣和路線，會給該州居民帶來更嚴重的環境影響。根據此前的報導，MTA為受繞行車流增加而受影響的布朗士提供了近1億5000萬元的資金，但受到同等影響的新州博根郡(Bergen County)則沒有得到任何補償。

利博在近日搭乘PATH列車前往紐瓦克前，舉行了簡短的新聞發布會。他表示，對於新州主要關切的環境問題，MTA會持開放態度，願意幫助新州解決。他說，「我們從未想過要歧視新澤西州。」不過，他同時也抨擊墨菲，一方面宣稱堵車費對新州的環境有害，一方面又拓寬高速公路向紐約引來更多的車輛。

利博與新州官員的會議內容沒有對外公開，但據知情人士透露，這場會議持續了一整天，但沒有達成任何協議。

對於新澤西方面提出的分享堵車費收入提議，利博予以拒絕，還表示MTA對基礎設施的投資同樣也會惠及新州居民。他說，40%的新澤西居民在進入紐約後也會需要使用MTA服務，因此他們也會從堵車費收入中受益。他還補充道，新澤西人比紐約人少付了很多MTA的額外費用，因此他們的受益「不成比例」。

除州長墨菲發起的訴訟外，新州李堡(Fort Lee)市也於本月初起訴聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)和MTA，要求立即停止堵車費計畫，因為大量繞行的車輛會給這個位於喬治華盛頓大橋橋頭的城市帶來嚴重影響。

曼哈頓堵車費計畫擬最早從明年春季開始收費。目前該計畫已獲聯邦首肯，而來自新州的訴訟是最有可能阻擊其按時實行的因素。

新州 堵車費 MTA

上一則

「茅台日」八周年慶祝活動 舊金山藝術宮 隆重舉行

下一則

紐約客談/外賣員風險多 加薪勢在必行

延伸閱讀

護士反對新冠疫苗接種令狀告新州州長 最高法院拒受理

護士反對新冠疫苗接種令狀告新州州長 最高法院拒受理
新州州長花公帑看泰勒絲演唱會

新州州長花公帑看泰勒絲演唱會
挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員

挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員
搭計程車從四川去海南 癌友結伴「旅程破萬里」跨越山海

搭計程車從四川去海南 癌友結伴「旅程破萬里」跨越山海

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

2023-11-13 13:03
聯邦政府開放無證客工作許可限制，但目前紐約市僅有不到2%提交申請。(市長辦公室提供)

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

2023-11-12 06:31
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

2023-11-11 11:26

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機